При взрыве на заводе СПГ в Катаре погибли 13 человек
Жертвами мощного взрыва на терминале сжиженного газа в промышленном городе Рас-Лаффан в Катаре стали 13 человек, сообщает Reuters. Министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби официально подтвердил число погибших и заявил, что причиной стала промышленная авария. Ранее сообщалось о 54 пострадавших и 18 пропавших без вести.
Как уточнили в государственной компании QatarEnergy, взрыв и последовавший за ним пожар произошли на газоперерабатывающем объекте «Барзан» во время технических работ по перезапуску мощностей. Катар был вынужден остановить производство из-за блокировки Ормузского пролива иранскими военными.
Завод имел мощность почти 1,4 млрд стандартных кубических футов товарного газа в день, который Катар использовал в основном для местного производства электроэнергии и для питания своих важнейших заводов по опреснению воды в пустынных районах Аравийского полуострова.
Инциденту предшествовали неоднократные удары иранских беспилотников и ракет, начиная со 2 марта 2026 года, по промышленным комплексам в Рас-Лаффане и Месаиде, что приводило к остановке производства сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов компанией QatarEnergy. Эти атаки нанесли значительный ущерб крупнейшему в мире предприятию по производству СПГ.
Власти Катара в марте 2026 года сообщали, что для восстановления обычного графика поставок СПГ потребуются «недели или месяцы», а в конце того же месяца гендиректор QatarEnergy Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что удары Ирана вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара по СПГ, и ремонтные работы займут около трех-пяти лет, что приведет к отказу от производства 12,8 млн т СПГ ежегодно. Эти инциденты привели к дефициту поставок газа и росту цен на мировых рынках, заставив компании, закупающие СПГ у QatarEnergy, объявить о форс-мажоре.