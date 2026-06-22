При взрыве на заводе СПГ в Катаре погибли 13 человек

Жертвами мощного взрыва на терминале сжиженного газа в промышленном городе Рас-Лаффан в Катаре стали 13 человек, сообщает Reuters. Министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби официально подтвердил число погибших и заявил, что причиной стала промышленная авария. Ранее сообщалось о 54 пострадавших и 18 пропавших без вести.

Как уточнили в государственной компании QatarEnergy, взрыв и последовавший за ним пожар произошли на газоперерабатывающем объекте «Барзан» во время технических работ по перезапуску мощностей. Катар был вынужден остановить производство из-за блокировки Ормузского пролива иранскими военными.

Завод имел мощность почти 1,4 млрд стандартных кубических футов товарного газа в день, который Катар использовал в основном для местного производства электроэнергии и для питания своих важнейших заводов по опреснению воды в пустынных районах Аравийского полуострова.

Екатерина Наумова