Правительство выделит более 30 млрд руб. на университетские кампусы в регионах
Правительство России направит около 31,5 млрд руб. на создание университетских кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске. Заявки на строительство в этих городах одобрило Минобрнауки. Финансирование предусмотрено в федеральном бюджете на 2026–2028 годы.
«Кампусы будут представлять собой многофункциональные пространства с коворкингами, технопарками, учебными аудиториями, спортивными сооружениями, библиотеками, местами для проживания студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников»,— указано в пресс-релизе правительства.
К 2036 году планируется создать не менее 40 университетских кампусов по всей стране, уточнили в правительстве. Ранее власти направили более 45 млрд руб. на создание университетских кампусов в Пермском крае, Архангельской, Новгородской и Тюменской областях в 2026–2028 годах.
В рамках реализации федеральных программ по созданию университетских кампусов, власти регионов могут привлекать как федеральные, региональные, так и частные средства. Например, строительство межвузовского кампуса в Перми стоимостью 28,5 млрд руб. планируется финансировать из федерального, регионального и частного бюджетов. В Челябинске госкорпорация ВЭБ.РФ направила первые 1,7 млрд руб. в рамках кредитного соглашения на сумму более 18 млрд руб. на строительство межвузовского кампуса, которое включает шесть гостиниц, учебно-научный комплекс и модульный конференц-зал. Также в рамках программы по созданию не менее 40 университетских кампусов к 2030 году планируется выделить 400 млрд руб. В феврале 2024 года проект был расширен до 40 кампусов к 2026 году. Общая сумма, выделенная на создание университетских кампусов мирового уровня за десять лет, составит 670 млрд руб., из которых 240 млрд руб. — внебюджетные средства.
Существуют и другие проекты по созданию студенческих городков: в Томской области ранее было возбуждено уголовное дело о хищении почти 80 млн руб., выделенных на разработку проекта студенческого кампуса. В Югре власти требуют увеличить федеральное софинансирование для инновационного научно-технологического центра «Юнити Парк» стоимостью более 50 млрд руб. В 2025 году на развитие инфраструктуры в восьми муниципальных округах Чувашии выделят 242,9 млн руб., которые пойдут, в том числе, на реализацию 10 проектов, включая строительство водоснабжения и застройку микрорайона.