Правительство выделит более 30 млрд руб. на университетские кампусы в регионах

Правительство России направит около 31,5 млрд руб. на создание университетских кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске. Заявки на строительство в этих городах одобрило Минобрнауки. Финансирование предусмотрено в федеральном бюджете на 2026–2028 годы.

«Кампусы будут представлять собой многофункциональные пространства с коворкингами, технопарками, учебными аудиториями, спортивными сооружениями, библиотеками, местами для проживания студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников»,— указано в пресс-релизе правительства.

К 2036 году планируется создать не менее 40 университетских кампусов по всей стране, уточнили в правительстве. Ранее власти направили более 45 млрд руб. на создание университетских кампусов в Пермском крае, Архангельской, Новгородской и Тюменской областях в 2026–2028 годах.