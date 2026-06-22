Yota и «Сбер» запустили автоплатеж в новой концепции. Теперь сервис автоматически поддерживает баланс в плюсе, анализируя списания на ближайшие 30 дней и рассчитывая сумму пополнения с учетом тарифа и подключенных услуг. Это особенно удобно, если день списания по тарифу изменился, пользователь подключил дополнительные услуги или потратил больше обычного. Подключить и настроить автоплатеж можно в приложении «Сбербанк Онлайн».

Американский экономист и многолетний глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщает CNBC. Гринспен переназначался на должность главы ФРС четыре раза. В общей сложности он проработал в должности 18 с половиной лет. Гринспен возглавлял Центробанк при Рональде Рейгане, Джордже Буше-старшем, Билле Клинтоне и Джордже Буше-младшем.

Акции фотобанка Getty Images растут примерно на 170% на премаркете после того, как компания объявила о лицензионном соглашении с OpenAI. Изображения из библиотеки Getty появятся в функциях поиска и обнаружения контента в ChatGPT. Финансовые условия сделки компании не раскрыли, как и то, будут ли изображения Getty использоваться для обучения будущих моделей OpenAI.