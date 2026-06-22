На месте Музея истории ГУЛАГа открыли «Музей памяти»

В Москве состоялось открытие «Музея памяти» — просветительского центра, посвященного памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Центр открыт на месте бывшего Музея истории ГУЛАГа на 1-м Самотечном переулке.

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Экспозиционное пространство музея включает 18 тематических разделов. Они рассказывают об истоках нацистской идеологии, карательных операциях на территории РСФСР, блокаде Ленинграда, уничтожении культурных ценностей и т.д. Отдельный модуль посвящен материалам Нюрнбергского процесса.

«Я радуюсь, что у нас появилась такая точка, возможность современным языком с очень здорово продуманными приемами, высоко передовыми с точки зрения современного музейного сообщества, доносить до молодежи — да и вообще до людей самых разных возрастов и подготовки — тяжелейшую информацию»,— сказала на церемонии открытия министр культуры Ольга Любимова (цитата по ТАСС).

Помощник президента Владимир Мединский заявил, что приходить в этот музей важно с детьми, «начиная с 6-7 класса». Он назвал музей местом, рассказывающем о «тех страницах нашей истории, которые мы никогда не афишировали». Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков добавил, что через искусство посетители музея «получат ту самую прививку от неонацизма, поскольку здесь параллели с сегодняшним днем очевидны».

О том, что на базе Музея истории ГУЛАГа откроется «Музей памяти», стало известно в феврале 2026 года. Тогда сообщалось, что руководителем учреждения станет Наталья Калашникова, ранее возглавлявшая музей «Смоленская крепость». Госпожа Калашникова описывала миссию будущего музея так: «Одна из его ключевых задач — сформировать у современного поколения стойкое неприятие нацизма в любых его проявлениях».

Работа прежнего музея была остановлена в ноябре 2024 года. Официальной причиной стали нарушения пожарной безопасности. В январе 2025 года глава Совета по правам человека Валерий Фадеев сообщал о скором возобновлении работы музея. Тогда он заявлял, что у «руководства Москвы» «нет никаких идей» о закрытии музея.

Полина Мотызлевская