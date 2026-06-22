Тайвань начал пятидневные военные учения

На Тайване начались пятидневные учения для повышения боевой готовности в случае эскалации со стороны КНР. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В городе Таоюань, где проживает 2,4 млн человек и расположен крупнейший международный аэропорт острова, по улицам и автомагистралям прошли танки и другая бронетехника. Местные жители сняли это на видео. Военнослужащие 269-й пехотной бригады также провели патрулирование улиц города.

Учения под кодовым названием «Немедленная боевая готовность» призваны проверить, насколько быстро могут развертываться воинские части в условиях возможной эскалации со стороны КНР, в том числе в «серой зоне». Тактика «серой зоны» включает в себя такие агрессивные действия, как патрулирование военно-морскими кораблями и полеты беспилотников в непосредственной близости от острова.

В заявлении тайваньского военного ведомства отмечается, что учения будут «максимально реалистичными», с акцентом на «отработку непосредственных действий, включая стрельбу боевыми боеприпасами и взаимодействие подразделений на местности».

Евгений Хвостик