Тайвань начал пятидневные военные учения
На Тайване начались пятидневные учения для повышения боевой готовности в случае эскалации со стороны КНР. Об этом сообщает агентство Associated Press.
В городе Таоюань, где проживает 2,4 млн человек и расположен крупнейший международный аэропорт острова, по улицам и автомагистралям прошли танки и другая бронетехника. Местные жители сняли это на видео. Военнослужащие 269-й пехотной бригады также провели патрулирование улиц города.
Учения под кодовым названием «Немедленная боевая готовность» призваны проверить, насколько быстро могут развертываться воинские части в условиях возможной эскалации со стороны КНР, в том числе в «серой зоне». Тактика «серой зоны» включает в себя такие агрессивные действия, как патрулирование военно-морскими кораблями и полеты беспилотников в непосредственной близости от острова.
В заявлении тайваньского военного ведомства отмечается, что учения будут «максимально реалистичными», с акцентом на «отработку непосредственных действий, включая стрельбу боевыми боеприпасами и взаимодействие подразделений на местности».
Власти Тайваня регулярно проводят военные учения, такие как "Немедленная боевая готовность" и предстоящие "Хань Куан" (запланированы на 22 июля), для повышения боеготовности на фоне растущей напряженности с КНР. Китайская Народная Республика считает Тайвань своей территорией и проводит собственные регулярные военные маневры вокруг острова, которые власти Тайваня расценивают как провокацию. Эти китайские учения часто включают отработку полной блокады Тайваня, захвата ключевых портов и имитацию ракетных ударов. При этом США продолжают наращивать поставки вооружений на Тайвань, что Китай считает вмешательством во внутренние дела и пересечением "красной линии".
С 2020 года Китай активно готовится к потенциальному вторжению, строя на своих полигонах макеты правительственных зданий Тайваня и отрабатывая сценарии "обезглавливания" — быстрого захвата руководства острова. Китайские военные самолеты и корабли постоянно приближаются к Тайваню, и, по оценкам аналитиков Пентагона, Пекин может начать блокаду Тайваня в течение нескольких часов. Однако Китай заявляет, что стремится к мирному воссоединению, но не исключает силовых методов, если тайваньский вопрос не будет решен до 2050 года, когда КНР отпразднует столетие.