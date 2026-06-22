Resolution Foundation: зумеры зарабатывают больше миллениалов в том же возрасте

Представители поколения Z (зумеры) в среднем зарабатывают на 12% больше, чем в их же возрасте предыдущее поколение Y (миллениалы). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные исследовательской компании Resolution Foundation.

Отмечается, что работники-зумеры (родившиеся с 1997 по 2012 год), в 24 года зарабатывают больше, чем любое поколение, рожденное с 1950-х годов. Начало карьеры складывается для них лучше, чем для их предшественников-миллениалов (родившихся с начала 1980-х по середину 1990-х).

Исследователи связывают финансовые трудности миллениалов с началом их карьеры в период финансового кризиса 2008 года и последовавшим за ним долгим застоем в росте реальной зарплаты. В отличие от них, поколение Z переживает «мини-восстановление» доходов. Особенно заметен рост у самых низкооплачиваемых работников, зарплата которых в реальном выражении выросла на 36% с 2012 по 2025 год благодаря повышению минимальной оплаты труда.

Вместе с тем эксперты говорят о тревожных сигналах для поколения, выходящего на рынок труда на фоне роста цен и безработицы и ослабления экономики в целом. Кроме этого, в Британии растет число молодых людей в возрасте 16–24 лет, не работающих и не обучающихся. На данный момент их уже более 1 млн.

Екатерина Наумова