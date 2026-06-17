В Самарской области на АЗС «Роснефть» изменился порядок отпуска топлива

На АЗС «Роснефть» в Самарской области изменились правила отпуска топлива и бензина. Теперь автомобилисты должны назвать количество литров топлива, которое требуется для заправки транспортного средства. Об этом «Ъ-Волга» сообщили на «горячей линии» автозаправочной сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее жители региона сообщили о том, что на АЗС «Роснефть» клиентов просят назвать количество топлива в литрах, которое требуется для заправки автомобиля. Кроме того, на некоторых автозаправках сети возникли проблемы с оплатой услуг через терминал: из-за отсутствия интернета клиентов просили расплатиться наличными деньгами. По телефону «горячей линии» сети АЗС «Роснефть» «Ъ-Волга» сообщили, что проблемы со связью носят временный характер. При этом ограничений на продажу бензина на автозаправках компании нет.

С понедельника, 15 июня, на всех АЗС сети «Татнефть» в России были введены лимиты на продажу топлива. В одни руки отпускали не более 30 л бензина и 60 л дизельного топлива.

В среду, 17 июня, стало известно о том, что «Татнефть» возобновила свободную продажу бензина АИ-92. При этом ограничения на реализацию бензина АИ-95 на автозаправках сети сохраняются: в одни руки отпускается не более 30 л. Также в компании сообщили о восстановлении работы безналичной оплаты любыми способами.

Георгий Портнов