Самодельной гранатой в Коммунарке оказалась бутылка с содой и лимонной кислотой

Прокуратура взяла на контроль расследование взрыва в Новой Москве, из-за которого пострадал ребенок. Предварительно, взорвалась бутылка со смесью пищевой соды и лимонной кислоты. Об этом заявили в московском управлении ведомства.

Один из детей рассказал правоохранителям, что они смешали в бутылке соду и лимонную кислоту во время игры. После этого бутылку поднял семилетний ребенок. Прокуратура поставила на контроль работу органов системы профилактики по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что ребенок в Коммунарке получил травму глаза, когда поднял с земли самодельную взрывчатку. Источник РЕН ТВ утверждал, что группа подростков изготовила самодельную гранату, которая детонировала в руках мальчика.

Никита Черненко