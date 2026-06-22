По Волго-Каспийскому каналу возобновили движение судов
Движение судов по Волго-Каспийскому каналу возобновлено, сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Судоходство было приостановлено с 19 июня из-за паводка.
Паводок в Астраханской области стал крупнейшим за последние 20 лет. Из-за этого перепад уровней воды в Волго-Каспийском канале превысил 1,5 м, что спровоцировало заиление русла.
19 июня начались дноуглубительные работы, они продолжаются в круглосуточном режиме. К работам привлечено пять единиц техники.
Движение судов по Волго-Каспийскому каналу ранее уже останавливалось из-за сложных навигационных условий, вызванных паводками, например, 19 июня текущего года. В предыдущие годы также фиксировались инциденты, когда суда садились на мель в канале. Росморпорт активно занимается дноуглубительными работами в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), стремясь обеспечить проходную осадку судов на уровне 4,5 метра, что важно для развития международного транспортного коридора «Север-Юг». Однако существуют планы правительства отказаться от дальнейшего углубления канала из-за растущей дороговизны работ и обмеления Каспийского моря.
Проблема обмеления Каспия является серьёзным вызовом для всех прикаспийских государств, и в ближайшие 10-15 лет, по прогнозам Минприроды (2025 год), обмеление не остановится. Это приводит к необходимости увеличения объёма извлекаемого донного грунта и, соответственно, стоимости дноуглубительных работ. Были предложения о продлении канала на 20 км в морской части и расширении границ морского порта Оля для поддержания необходимой проходной осадки. Астраханская область заинтересована в развитии судоходных перевозок и привлечении федеральных средств на реконструкцию канала.