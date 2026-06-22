По Волго-Каспийскому каналу возобновили движение судов

Движение судов по Волго-Каспийскому каналу возобновлено, сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Судоходство было приостановлено с 19 июня из-за паводка.

Паводок в Астраханской области стал крупнейшим за последние 20 лет. Из-за этого перепад уровней воды в Волго-Каспийском канале превысил 1,5 м, что спровоцировало заиление русла.

19 июня начались дноуглубительные работы, они продолжаются в круглосуточном режиме. К работам привлечено пять единиц техники.