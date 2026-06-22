«М.Видео» не выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры ПАО «М.Видео» одобрили решение совета директоров о невыплате дивидендов за 2025 год, указано на сайте раскрытия информации. Распределять чистую прибыль за отчетный период в 36,9 млн руб. компания не будет.

Последний раз «М.Видео» выплачивала дивиденды за третий квартал 2021 года. Тогда выплата за одну акцию составила 35 руб. Согласно дивидендной политике, компания стремится направлять на эти цели не менее 100% чистой прибыли по МСФО при условии, что коэффициент Чистый долг / EBITDA равен и/или менее 2. Если же коэффициент Чистый долг / EBITDA превышает 2, размер дивидендов будут рекомендовать, исходя из интересов акционеров и «различных показателей финансово-хозяйственной деятельности».