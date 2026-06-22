«М.Видео» не выплатит дивиденды за 2025 год
Акционеры ПАО «М.Видео» одобрили решение совета директоров о невыплате дивидендов за 2025 год, указано на сайте раскрытия информации. Распределять чистую прибыль за отчетный период в 36,9 млн руб. компания не будет.
Последний раз «М.Видео» выплачивала дивиденды за третий квартал 2021 года. Тогда выплата за одну акцию составила 35 руб. Согласно дивидендной политике, компания стремится направлять на эти цели не менее 100% чистой прибыли по МСФО при условии, что коэффициент Чистый долг / EBITDA равен и/или менее 2. Если же коэффициент Чистый долг / EBITDA превышает 2, размер дивидендов будут рекомендовать, исходя из интересов акционеров и «различных показателей финансово-хозяйственной деятельности».
Решение не выплачивать дивиденды за 2025 год продолжает серию отказов ПАО «М.Видео» от выплат акционерам, которая началась после третьего квартала 2021 года. Так, компания также не выплачивала дивиденды по итогам 2022, 2023 и 2024 годов. В 2025 году чистая прибыль компании по МСФО составила 36,9 млн руб., однако по этому же показателю за весь 2025 год зафиксирован убыток в 63,6 млрд руб. Рекомендацию не распределять прибыль и не производить выплаты давал совет директоров «М.Видео».
Компания сталкивается с финансовыми трудностями. По итогам первого полугодия 2025 года выручка «М.Видео» сократилась на 15% до 171 млрд руб., а чистый убыток увеличился в 2,5 раза, достигнув 25,2 млрд руб. Более того, совокупные продажи маркетплейсов в 2025 году, несмотря на общий рост, замедлялись, а выручка группы «М.Видео-Эльдорадо» сократилась на 24,7% до 340 млрд руб., что было обусловлено охлаждением потребительского спроса из-за высокой ключевой ставки.