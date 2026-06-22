Котировки акций Getty Images взлетели после объявления о сделке с OpenAl

Акции Getty Images Holdings подскочили в цене примерно на 200% на внебиржевых торгах после новостей о заключении сделки с OpenAI, сообщает Bloomberg. Соглашение предусматривает предоставление OpenAI доступа к лицензированным библиотекам (примерно 477 млн фото и видео) фотобанка для улучшения визуального поиска в ChatGPT.

Компании не разглашали финансовые условия, также не сообщалось, будут ли изображения Getty использоваться для обучения будущих моделей OpenAI.

Эксперты отмечают, что сделка с OpenAI — это стратегический поворот для Getty Images, ранее боровшейся с генеративным ИИ в судах. Иногда не слишком успешно. Так, в ноябре прошлого года суд в Лондоне отклонил иск Getty Images к Stability AI за нарушение авторских прав.

Гендиректор Getty Images Крейг Питерс назвал партнерство шагом к созданию более надежного и качественного ИИ-контента.

Екатерина Наумова