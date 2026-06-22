Котировки акций Getty Images взлетели после объявления о сделке с OpenAl
Акции Getty Images Holdings подскочили в цене примерно на 200% на внебиржевых торгах после новостей о заключении сделки с OpenAI, сообщает Bloomberg. Соглашение предусматривает предоставление OpenAI доступа к лицензированным библиотекам (примерно 477 млн фото и видео) фотобанка для улучшения визуального поиска в ChatGPT.
Компании не разглашали финансовые условия, также не сообщалось, будут ли изображения Getty использоваться для обучения будущих моделей OpenAI.
Эксперты отмечают, что сделка с OpenAI — это стратегический поворот для Getty Images, ранее боровшейся с генеративным ИИ в судах. Иногда не слишком успешно. Так, в ноябре прошлого года суд в Лондоне отклонил иск Getty Images к Stability AI за нарушение авторских прав.
Гендиректор Getty Images Крейг Питерс назвал партнерство шагом к созданию более надежного и качественного ИИ-контента.
Сделка с Getty Images является частью более широкой стратегии OpenAI по получению доступа к лицензированному контенту для обучения и развития своих моделей ИИ, а также для создания партнерств со крупными медиакомпаниями. Ранее OpenAI заключала аналогичные соглашения с Reddit, Time, News Corp и издательством Conde Nast, чтобы использовать их контент в своих чат-ботах и поисковых продуктах. Это происходит на фоне судебных исков, поданных к OpenAI (например, со стороны The New York Times) за несанкционированное использование контента для обучения ИИ.
В целом OpenAI активно ведет переговоры о привлечении инвестиций и заявляет о планах выхода на IPO. Компания уже привлекла рекордные инвестиции и ее капитализация оценивается в сотни миллиардов долларов. Однако она сталкивается с проблемами, такими как конкуренция, необходимость соблюдения авторских прав и урегулирование внутренних разногласий относительно коммерческого вектора развития.