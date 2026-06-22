Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Harlingue / Roger-Viollet / Roger-Viollet / AFP Фото: Harlingue / Roger-Viollet / Roger-Viollet / AFP

Эрих Мария Ремарк родился 22 июня на самом стыке веков — в 1898 году. Так или иначе с после-и предвоенными событиями, кризисом Германии, связаны практически все романы этого наиболее известного бытописателя «потерянного поколения», поколения Первой мировой.

Пронзительные «Три товарища», романтичная и грустная «Триумфальная арка», жесткое откровенное произведение «На Западном фронте без перемен», трагическая «Искра жизни», посвященная казненной за антинацистские взгляды сестре, наконец, гротескный, философский «Черный обелиск». Его книги показательно жгли фашисты, считая, что эти антивоенные тексты подрывают основы патриотизма. В 1933 году его лишили гражданства, в 1947-м он стал гражданином США.

Он увлекался музыкой, играл не только на фортепьяно, но и на органе. Сменил огромное количество профессий после войны, что, кстати, подробно описал в «Черном обелиске»: продавец надгробий и книг, рекламный агент, журналист, театральный критик, редактор спортивного журнала. Я недавно видел очень хороший спектакль в театре «Мастерская Петра Фоменко», поставленный по этому произведению Евгением Каменьковичем. Называется «Двадцать третий». Но что-то из репертуара он как-то пока ушел, говорят, что вернется. Надеюсь.

Ремарка дважды номинировали на Нобелевскую премию. В 1929 году его обошел Томас Манн с романом «Будденброки». А в 1931 м за из-за протестов со стороны Лиги германских офицеров, комитет его кандидатуру просто снял. Среди увлечений были автомобили и гонки. Эта тема часто встречается и в романах писателя. Главный герой романа «Жизнь взаймы» — автогонщик, а прототипом машины «Карл» в «Трех товарищах», скорее всего, был Mercedes-Benz S-класса.

Ремарк был увлеченным, страстным коллекционером. В его коллекции цвет живописи импрессионистов: работы Дега, Моне, Ренуара, Писсарро. Началась его коллекция в 1933 году с работы Ван Гога «Железнодорожный подземный переезд в Арле», которую он даже всегда возил с собой. А еще в собрании были древнеегипетские вазы и бронзовые статуэтки, старинные персидские ковры и венецианское стекло. Ну, и, конечно, в том, что дата рождения Ремарка совпадает с датой начала войны Германии с Россией, тоже есть свой символизм.

Дмитрий Буткевич