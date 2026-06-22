Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Audi Фото: Пресс-служба Audi

Компания Audi вернула в линейку «шестой» серии обновленную версию универсала A6 Allroad. Модель перестали выпускать в 2022 году, потому что кроссоверы окончательно вытеснили с рынка «приподнятые» универсалы. Но, вероятно, какие-то исследования спрогнозировали спрос, поэтому «и снова здравствуйте».

У модели, кстати, любопытная история, которой я отчасти был свидетелем. В 1999 году у Mercedes-Benz уже был ML, а у BMW свой кроссовер — X5. То тесть Audi была единственная в «большой немецкой тройке» компания, которая со своим кроссовером явно опаздывала. Модель Q7 тогда была только в замыслах, до ее серийного воплощение пройдет еще пять лет. И в компании Audi нашли остроумный выход из положения. Весной 2000 года на выставке в Женеве журналистам показали Audi Allroad. По сути это была полноприводная «шестерка»-универсал, но поставленная на большие колеса и облепленная по низу кузова нарочито выпуклым внедорожным обвесом. Но главной изюминкой была пневмоподвеска. При необходимости кузов автомобиля можно было приподнять над землей, достигнув клиренса 22 сантиметра — такого у конкурентов не было.

Плюс была придумана отличная маркетинговая легенда. В австрийских Альпах, где проходил тест-драйв новинки, нам, журналистам, объясняли, что клиенты Audi тоже хотят ездить по бездорожью, но не хотят при этом отказываться от комфорта, к которому они привыкли, пользуясь легковыми автомобилями. Кроссоверы тогда только входили в моду, но многие их считали этаким «колхозным транспортом» для американских ковбоев. Позже, когда в линейке Audi появился кроссовер Q7, у Allroad в названии появился индекс A6, то есть больше не было нужды скрывать, что по большому счету Allroad не самостоятельная модель, а модификация «шестерки». Новый Audi A6 Allroad поступит в продажу в Европе этой осенью. Ее главными особенностями станут задние подруливающие колеса, а также версия с подключаемым гибридным приводом. До этого гибридных Allroad никогда не выпускали.