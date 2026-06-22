Объем предложения в корпусах на этапе строительства в первичном сегменте жилой недвижимости Москвы, в старых ее границах, за год стал меньше почти на 16%, а в сданных в эксплуатацию домах, наоборот, подрос почти на 2,5%. Вариантов «с ключами» теперь больше во всех классах, кроме массового. В разрезе округов в готовых новых жилых проектах самый значительный прирост экспозиции на Юго-Востоке. А новым лидером по количеству предложений в домах, сданных в эксплуатацию, стал южный округ. На его территории доступно к покупке 936 лотов, посчитали специалисты компаний «Метриум» и «Аеон Девелопмент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

По данным брокеров, застройщики предлагают в городе около 40 тыс. лотов. Год назад их было почти 47 тыс. — минус 13,5% за год. «Существенное сокращение предложения первичной недвижимости в Старой Москве в годовом выражении обусловлено во многом замедленным темпом стартов новых адресов. На рынок сегодня реже выводят новые объекты, в том числе из-за высокой стоимости проектного финансирования. Также скорректировалась и структура "премьер". Большинство стартующих сейчас комплексов формируют премиальный и высокобюджетный классы»,— отмечают эксперты.

Но пока бизнес-класс все еще сохраняет лидерскую позицию по объему первичного предложения, даже несмотря на то, что за год его предложение уменьшилось на почти 11%. «Около 2 лет назад бизнес-класс на первичном рынке «старой» Москвы обогнал комфорт-класс по объему экспозиции, и, вероятно, в ближайшее время сохранит эту позицию»,— полагают эксперты компании «Ривер Парк». При этом сейчас в сданных корпусах лоты не редко оказываются даже доступнее по стоимости, чем на начальном этапе строительства».

Светлана Бардина