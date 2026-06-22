«Такого откровенного сговора мировые чемпионаты больше не видели»

Скандалы чемпионатов мира по футболу, даже громкие, забываются быстро. Но порой то, что происходило на полях мировых первенств и за их пределами, сейчас кажется чем-то невероятным. Но это реальность культовых турниров, о которых нельзя забывать. Самый яркий пример — 1934 года. Да-да, не какой-то отдельный эпизод, а весь турнир. Его проводила фашистская Италия. Глава режима Бенито Муссолини занимался организацией лично, поэтому для победы местной сборной были хороши любые методы. Мусалини лично назначал арбитров на матчи. Перед этим судьями, как бы сейчас сказали, проводили работу. В итоге арбитры трудились на благо Италии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: File, AP Фото: File, AP

Например, судьи, которые работали на игре Италия—Испания в четверть финале, так очевидно ошибались в пользу хозяев, что после того чемпионата их отстранили от футбола. Особо фарсом было назначение на полуфинал с австрийцами шведа Ивана Эклинда. Муссолини открыто ужинал с арбитром накануне. После того ужина швед, конечно, помогал футболистам Италии. По словам нападающего сборной Австрии Йозефа Битсона, арбитр однажды даже прервал передачу австрийцев и сделал пас итальянцам. Было это или нет — неизвестно, так как в архивах видеоэпизода не сохранилось. Но Италия победила (1:0).

По воспоминаниям очевидцев, гол был забит из явного офсайда. А перед финалом произошло то, чего больше не было ни на одном чемпионате мира в истории. Муссалини назначил арбитра, который работал на полуфинале, судить финал. Более того, перед ключевой игрой с чехами Дучи пригласил Эклинда к себе в ложу. Естественно, в финале арбитр не видел нарушений итальянцев, что привело к победе хозяев (2:1). Такого откровенного сговора организаторов и судей мировые чемпионаты больше не видели.

Владимир Осипов