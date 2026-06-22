Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shuvaev / Wikimedia Фото: Shuvaev / Wikimedia

В начале 1960-х врач из Пенсильвании Бенджамин Фальконе наткнулся на медицинскую аномалию, и она могла бы разбить в пух и прах статистику любого кардиолога. За семь лет в городке Розето практически не было сердечных приступов. Жители, итальянские переселенцы, не отказывали себе в алкоголе и жирном мясе, курили сигары, словом, все как у людей. Исследователи даже посчитали: у мужчин, которые были старше 65 лет, риск умереть от сердечного приступа был примерно вдвое ниже, чем у соседей из ближайших городков. А среди мужчин младше 55 лет — за все время наблюдения ни одного случая. Это уже не странность, а вызов здравому смыслу. Ученые перебирали объяснения. Идеального питания в Розето нет, здоровый образ жизни, занятия спортом, местность, влияние генов также не объясняли феномен: соседние города существовали в тех же условиях, но их жители умирали от инфарктов.

Ученые отставили микроскопы и изучили социологию. И разгадка оказалась простой: людей спасала не еда, а так называемая сила клана. В Розето сообщество было очень сплоченным. Совместные посиделки, дома, стоящие близко друг к другу, все жили более-менее одинаково, не хвастались своим богатством. Исследователи прогнозировали, что как только городские связи ослабнут, смертность поползет вверх. Через несколько лет так и случилось. Молодые семьи разъехались по отдельным коттеджам, посиделки сошли на нет, традиции выветрились, и к восьмидесятым показатели сравнялись со средними по стране. Тем не менее, история этого города напоминает. Конечно, важно то, что находится на твоём столе, но не менее значимо — с кем разделять трапезу.

Анна Кулецкая