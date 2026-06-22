«М.Видео» проведет закрытую допэмиссию объемом до 500 млн акций

Акционеры ПАО «М.Видео» одобрили допэмиссию по закрытой подписке объемом до 500 млн акций, сообщили в компании (пресс-релиз есть у «Ъ»). Номинальная стоимость бумаги — 10 руб.

Допэмиссия позволит завершить процесс дофинансирования «М.Видео» в объеме 30 млрд руб. за счет действующих акционеров, пояснили в компании. Среди возможных участников допэмиссии указаны ООО «КэпиталГард», ПАО «ЭсЭфАй», ООО «ЭсЭфАй КЭПИТАЛ» и ООО «ЛЭНБУРИ». Привлеченные на размещении средства направлены в том числе на реализацию новой стратегии мультикатегорийного маркетплейса с развитой офлайн-розницей и сетью ПВЗ и постаматов.

Акционеры, голосовавшие против или не участвовавшие в голосовании по вопросу допэмиссии, имеют преимущество при покупке дополнительно размещаемых акций в объеме, пропорциональном уже имеющимся у них обыкновенным бумагам ПАО «М.Видео».

На том же собрании акционеры компании избрали новый состав совета директоров. Новыми членами совета стали гендиректор Metro Йоханнес Толай, Степан Кузнецов (работал на руководящих позициях в Сбербанке России, Российской Национальной Ассоциации SWIFT и других ведущих организациях) и Дмитрий Пылев (более 10 лет занимал руководящие посты в Mastercard, eBay и TikTok).

Уставный капитал «М.Видео» составляет 1,797 млрд руб., он разделен на 179,77 млн акций номиналом 10 руб. По итогам допэмиссии показатель может вырасти более чем в 3,7 раза, пишет «Интерфакс».