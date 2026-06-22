«М.Видео» проведет закрытую допэмиссию объемом до 500 млн акций
Акционеры ПАО «М.Видео» одобрили допэмиссию по закрытой подписке объемом до 500 млн акций, сообщили в компании (пресс-релиз есть у «Ъ»). Номинальная стоимость бумаги — 10 руб.
Допэмиссия позволит завершить процесс дофинансирования «М.Видео» в объеме 30 млрд руб. за счет действующих акционеров, пояснили в компании. Среди возможных участников допэмиссии указаны ООО «КэпиталГард», ПАО «ЭсЭфАй», ООО «ЭсЭфАй КЭПИТАЛ» и ООО «ЛЭНБУРИ». Привлеченные на размещении средства направлены в том числе на реализацию новой стратегии мультикатегорийного маркетплейса с развитой офлайн-розницей и сетью ПВЗ и постаматов.
Акционеры, голосовавшие против или не участвовавшие в голосовании по вопросу допэмиссии, имеют преимущество при покупке дополнительно размещаемых акций в объеме, пропорциональном уже имеющимся у них обыкновенным бумагам ПАО «М.Видео».
На том же собрании акционеры компании избрали новый состав совета директоров. Новыми членами совета стали гендиректор Metro Йоханнес Толай, Степан Кузнецов (работал на руководящих позициях в Сбербанке России, Российской Национальной Ассоциации SWIFT и других ведущих организациях) и Дмитрий Пылев (более 10 лет занимал руководящие посты в Mastercard, eBay и TikTok).
Уставный капитал «М.Видео» составляет 1,797 млрд руб., он разделен на 179,77 млн акций номиналом 10 руб. По итогам допэмиссии показатель может вырасти более чем в 3,7 раза, пишет «Интерфакс».
Решение о допэмиссии следует за рядом стратегических изменений и финансовых трудностей «М.Видео». В начале сентября 2025 года совет директоров одобрил проведение допэмиссии объемом 1,5 млрд акций по открытой подписке, что вызвало падение котировок акций более чем на 20%. До этого, 18 августа 2025 года, была зарегистрирована закрытая подписка на 500 млн акций в пользу четырех компаний. Привлеченные средства были направлены на снижение долговой нагрузки и пополнение оборотного капитала, а также на развитие маркетплейса «М.Видео».
В компании давно проводилась трансформация бизнес-модели, включая закрытие убыточных магазинов и усиление работы с маркетплейсами. В конце августа 2025 года Владислав Бакальчук был назначен на должность, связанную с цифровой трансформацией группы «М.Видео-Эльдорадо». А в марте 2026 года он стал генеральным директором группы, сменив Феликса Либа, который перешел на пост председателя совета директоров. Эти шаги направлены на создание мультикатегорийной платформы и расширение ассортимента, включая новые категории товаров и привлечение партнеров.