На Урале осудили подростка по делу о хищении 2 млн рублей у вдовы участника СВО

Ирбитский районный суд приговорил подростка из Татарстана к двум годам условно с аналогичным испытательным сроком по делу о хищении 2,4 млн руб. у многодетной матери — вдовы участника специальной военной операции (СВО). Он признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что вечером 25 февраля неустановленные участники преступной группы совершили хищение денежных средств у многодетной матери — вдовы участника СВО. Они связались с потерпевшей и представились сотрудниками правоохранительных органов. Используя поддельные документы, мошенники убедили женщину, что ей якобы полагается жилье. Но для его оформления они потребовали «вернуть» государству ранее полученные детские выплаты, на что женщина согласилась.

Подсудимый, нашедший «подработку» через интернет, встретился с водителем, который доставил его в Ирбит. Прибыв к месту жительства потерпевшей, подросток назвал кодовое слово и получил от женщины свыше 2,4 млн руб., после чего скрылся.

Впоследствии несовершеннолетний и водитель были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Похищенные денежные средства изъяты и возвращены потерпевшей в полном объеме.

Отмечается, что в отношении водителя и иных соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство.

В течение15 дней прокуратура изучит приговор и решит, будет ли обжаловать его.

Полина Бабинцева