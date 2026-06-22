Ближний Восток принимает туристов

Туры в страны Ближнего Востока снова в продаже. Представители индустрии говорят, что отдых в этом регионе может стать одним из самых выгодных направлений лета. На фоне сокращения спроса из-за конфликта вокруг Ирана, популярные отели персидских монархий дают 50-процентные дисконты. Сказывается и фактор низкого сезона. В конце прошлой недели МИД и Минэкономразвития отменили рекомендации не посещать Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман, Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Спешат ли россияне купить путевки и забронировать номера в опустевших отелях?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Переговорный трек между Вашингтоном и Тегераном вне зависимости от его результативности ситуацию оживил. Но снятие внутрироссийских рекомендаций по поездкам — это зеленый свет для компаний, которые весной многие из арабских направлений вынуждены были поставить на паузу. Запросы появляются, а трудности с перелетами вполне решаемы, говорит генеральный директор компании «Пантеон» Анатолий Гаркушин:

«Массовый турист этого пока еще не знает, хотя спрос, безусловно, есть — люди соскучились по этому направлению. Действительно, отели существенно снизили цены, примерно на 50%, и это касается в том числе люксового сегмента. Почти все арабские авиакомпании восстановили рейсы. Если раньше они летали три раза в день, то сейчас — один-два раза в день. Я говорю, в частности, про Emirates. Пока не возобновила полеты Air Arabia: у компании небольшие самолеты, и при облете Ирана им не хватает топлива. "Аэрофлот" также выполняет рейсы. S7 свою программу свернула и, скорее всего, уже не будет ее восстанавливать, хотя, возможно, при появлении свободных мощностей компания поставит дополнительные рейсы».

Отдых на двоих с вылетом из Москвы в конце июня в Шардже — от 136 тыс. руб., в Дубае — от 158 тыс. руб., и это "все включено". Аджман, "пять звезд" — около 190 тыс. руб., Фуджейра — от 210 тыс. руб., Абу-Даби, первая линия — от 200 тыс. руб. Страны Ближнего Востока сейчас могут конкурировать по ценам с популярными массовыми направлениями, в первую очередь, Турцией, обращает внимание член правления Российского союза туриндустрии и генеральный директор Space Travel Артур Мурадян. По его словам, многие выбирают между июньской жарой и возможностью воспользоваться старыми депозитами: полностью поток из России не восстановится:

«Да, безусловно, сейчас на Ближнем Востоке низкий сезон. Но как раз из-за отсутствия массового турпотока из других стран цены остаются на привлекательном уровне и не должны существенно вырасти.

При этом надо понимать, что объем туристических поездок восстановится лишь до 60-70% от привычных показателей, не более. Самое главное, что у туркомпаний теперь появится возможность быстрее реализовать отложенные депозиты и рассчитаться с туристами».

Комфортный пляжный сезон в регионе длится с октября по май. Но для любителей шоппинга на пару дней в кондиционированных моллах вариант неплохой. Можно ждать всплеска путешествий в третьи страны с остановками в ближневосточных хабах, допускает гендиректор оператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов:

«Оман, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия — ситуация подталкивала туристов к самостоятельному бронированию. Цены там остаются очень демократичными. Катар, например, становится популярным направлением для стоповеров и транзитных пассажиров, которые летят в страны Азии, Африки, Австралазии и даже Латинской Америки — через этот регион выстраиваются удобные маршруты. Туристы вновь смогут делать популярные остановки на два-три дня: шоппинг, отдых и небольшая передышка в пути. Мы уже можем полноценно продавать высокий сезон, который начинается примерно с середины сентября, сразу после завершения сезона в Турции на Средиземном море».

Общее количество россиян, выехавших в прошлом году в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Оман, Саудовскую Аравию и Кувейт составило 2,6 млн человек. И если проблемы с топливом не коснутся иностранных перевозчиков, шансы наверстать упущенное за весну есть. Только в ОАЭ из России до начала боевых действий выполнялось 23 рейса в сутки.

Станислав Крючков