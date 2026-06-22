Песков назвал угрозы Зеленского посягательством на суверенитет Белоруссии
Заявления президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии — это вмешательство во внутренние дела другой страны и посягательства на ее суверенитет. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Угрозы абсолютно агрессивные, вмешательства во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны», — сказал Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский ранее заявил, что готов отдать приказ атаковать технику, которая, по его словам, расположена на белорусской территории вдоль границы с Украиной, если в течение недели ее оттуда не уберут.
Ультимативное требование Президента Украины Владимира Зеленского убрать военную технику с белорусской границы вызвало тревогу в Белоруссии, где это восприняли как намерение Украины расширить зону конфликта. Власти Белоруссии опасаются, что украинское руководство может не ограничиться угрозами, и обещают решительный военный ответ на возможные провокации. В Минске не считают совпадением, что ультиматум Зеленского прозвучал после его консультаций с западными союзниками (G7, НАТО и Евросоюз).
Ранее в 2026 году Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций в отношении Президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за сотрудничества Минска с Москвой и размещения российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии. В ноябре 2025 года Президент Белоруссии Лукашенко назвал обстановку на западном фланге ОДКБ похожей на «осажденную крепость», указывая на рост военных рисков и угрозы. Также в 2025 году Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович обсудили угрозы безопасности двух стран со стороны Украины. В 2024 году министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял о высокой вероятности провокаций на границе с Украиной, включая активную деятельность подразделений СБУ и разведку с помощью дронов.