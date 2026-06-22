Песков назвал угрозы Зеленского посягательством на суверенитет Белоруссии

Заявления президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии — это вмешательство во внутренние дела другой страны и посягательства на ее суверенитет. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Угрозы абсолютно агрессивные, вмешательства во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны», — сказал Дмитрий Песков.

Владимир Зеленский ранее заявил, что готов отдать приказ атаковать технику, которая, по его словам, расположена на белорусской территории вдоль границы с Украиной, если в течение недели ее оттуда не уберут.