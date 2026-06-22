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Песков о продаже доли «Газпрома» в NIS, угрозах Зеленского в адрес Белоруссии и проблемах с топливом

Песков: отношения с Британией вряд ли наладятся после ухода Кира Стармера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он назвал удары ВСУ по территории России варварскими, а угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Беларуси — посягательством на суверенитет другой страны. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О сербской NIS

  • Россия поддерживает контакты с серскими коллегами, в том числе по вопросу продажи доли «Газпрома» в NIS.
  • Содержание этих переговоров является коммерческой тайной и не должно раскрываться.

О нехватке топлива

  • Власти пытаются минимизировать последствия «варварских действий» киевского режима.
  • Руководство Республики Крым информирует население о ситуации с топливом и старается обеспечить нужды граждан.

Об отставке Стармера

  • Кир Стармер всегда был сторонником поддержания отношений с Россией на нулевом уровне и никак себя не зарекомендовал.
  • В Кремле сомневаются, что взгляды следующего премьера будут сильно отличаться от позиции господина Стармера.

Об угрозах Зеленского

  • Угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии агрессивны, это вмешательство в дела другой страны и посягательство на ее суверенитет.
  • В России не сомневаются, что руководство Белоруссии в состоянии обеспечить свой суверенитет.
  • Владимир Путин и Александр Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского и другие насущные вопросы.

Кирилл Сарханянц

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