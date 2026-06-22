Песков о продаже доли «Газпрома» в NIS, угрозах Зеленского в адрес Белоруссии и проблемах с топливом
Песков: отношения с Британией вряд ли наладятся после ухода Кира Стармера
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он назвал удары ВСУ по территории России варварскими, а угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Беларуси — посягательством на суверенитет другой страны. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О сербской NIS
- Россия поддерживает контакты с серскими коллегами, в том числе по вопросу продажи доли «Газпрома» в NIS.
- Содержание этих переговоров является коммерческой тайной и не должно раскрываться.
О нехватке топлива
- Власти пытаются минимизировать последствия «варварских действий» киевского режима.
- Руководство Республики Крым информирует население о ситуации с топливом и старается обеспечить нужды граждан.
Об отставке Стармера
- Кир Стармер всегда был сторонником поддержания отношений с Россией на нулевом уровне и никак себя не зарекомендовал.
- В Кремле сомневаются, что взгляды следующего премьера будут сильно отличаться от позиции господина Стармера.
Об угрозах Зеленского
- Угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии агрессивны, это вмешательство в дела другой страны и посягательство на ее суверенитет.
- В России не сомневаются, что руководство Белоруссии в состоянии обеспечить свой суверенитет.
- Владимир Путин и Александр Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского и другие насущные вопросы.