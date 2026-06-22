Песков о продаже доли «Газпрома» в NIS, угрозах Зеленского в адрес Белоруссии и проблемах с топливом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он назвал удары ВСУ по территории России варварскими, а угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Беларуси — посягательством на суверенитет другой страны. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О сербской NIS

Россия поддерживает контакты с серскими коллегами, в том числе по вопросу продажи доли «Газпрома» в NIS.

Содержание этих переговоров является коммерческой тайной и не должно раскрываться.

О нехватке топлива

Власти пытаются минимизировать последствия «варварских действий» киевского режима.

Руководство Республики Крым информирует население о ситуации с топливом и старается обеспечить нужды граждан.

Об отставке Стармера

Кир Стармер всегда был сторонником поддержания отношений с Россией на нулевом уровне и никак себя не зарекомендовал.

В Кремле сомневаются, что взгляды следующего премьера будут сильно отличаться от позиции господина Стармера.

Об угрозах Зеленского

Угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии агрессивны, это вмешательство в дела другой страны и посягательство на ее суверенитет.

В России не сомневаются, что руководство Белоруссии в состоянии обеспечить свой суверенитет.

Владимир Путин и Александр Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского и другие насущные вопросы.

Кирилл Сарханянц