Покойная недоступна или не отвечает

Доктор философии Дж. Аллен Гилберт из Портленда, штат Орегон, в сотрудничестве с журналом Scientific American провел простой, но эффективный тест на истинность или ложность сообщений из загробного мира. Эти сообщения якобы можно получить через медиумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Миссис Гилберт (Флоренс А. З. Гилберт) скончалась 17 декабря 1917 года. В течение нескольких предшествующих месяцев было очевидно, что ее смерть неизбежна. Она и ее муж глубоко интересовались психологией, а среди их друзей было много людей, интересующихся феноменом так называемого спиритизма. Ни у одного из них не было опыта, который бы убедил их в возможности общения с умершими. Они заключили соглашение, согласно которому миссис Гилберт после своей смерти приложит все возможные усилия для общения с доктором Гилбертом через медиума.

Чтобы исключить возможность мошенничества, они договорились о пароле, который должен сопровождать любое сообщение, якобы исходящее от нее, и служить гарантией его подлинности. Этот пароль, неизвестный посторонним, был помещен в запечатанный конверт.

После того как доктору Гилберту были переданы многочисленные сообщения, якобы исходящие от его покойной супруги, обнаружилось, что ни одно из них не содержало этого знака.

Чтобы стимулировать дальнейшие попытки медиумов, доктор Гилберт 30 мая 1922 года поместил объявление в газете Portland Oregonian, предложив вознаграждение в размере 500 долларов любому, кто получит пароль, общаясь с миссис Гилберт. Медиумы прислали 139 «паролей», якобы полученных от миссис Гилберт. Чтобы привлечь большие силы, доктор Гилберт обратился за сотрудничеством к журналу Scientific American, где опубликовал объявление.

Откликнулись медиумы-спириты со всего мира, в том числе из Японии, Польши, Германии, Франции, Австралии. Всего передали сообщения более 300 медиумов, в том числе 284 назвали «пароль». Некоторые писали, что миссис Гилберт не хочет его называть, зная, что это обойдется ее мужу в 500 долларов.

Они были самыми разными: «Истинная любовь живет за гробом», угольник и циркуль, «Джим, я здесь, старина», «Фрэнк, я счастливая», «X», «До свидания, auf wiedersehen», клевер с гравировкой, «У меня есть хрустальная ваза с белыми и розовыми розами, дорогой Джон», Fiddlesticks, 23-й псалом, «Привет, старина», «Все хорошо, все хорошо с моей душой», «Амиго», «Джеймс, Джеймс, Джеймс, я так далеко, смерть так прекрасна», «Я с тобой», павлинье перо, «Морфин, A. Z. G. F.», «Разлучены», любимая фотография в коробке, «Дорогое сердце», «Я счастлив», Ave Maria, «Дайте мне поспать», «Никогда не бойтесь тьмы».

Несколько человек обращались к доктору Гилберту, используя имена Джон, Джек, Джеймс или Джим, хотя его имя — Джошуа.

Настоящим паролем были три даты — дни рождения миссис Гилберт, ее мужа и их дочери.

О проверке способностей спиритов писал в 1926 году журнал Scientific American.

Материал подготовил Алексей Алексеев