Кот академика Берга

Это была последняя научная публикация Льва Семеновича Берга, зоолога, палеонтолога и эволюциониста, президента Географического общества СССР и автора теории номогенеза. Опубликована она была уже после смерти Берга и фактически подвела итог 250-летней истории попыток ученых-систематиков построить эволюционное древо полумиллиарда ныне живущих домашних кошек, их диких родичей и невесть скольких их предков, живших на Земле в последние 55 млн лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Берг

Фото: Давид Шоломович / Фотоархив журнала «Огонёк» Лев Берг

Фото: Давид Шоломович / Фотоархив журнала «Огонёк»

Последние два года своей жизни академик Берг (1876–1950) жил в дачном поселке Комарово под Ленинградом, где с чисто научным интересом наблюдал за знакомым котом. Эти наблюдения в итоге вылились в научно-популярную статью «Несколько замечаний о происхождении домашней кошки», отправленную Бергом в журнал АН СССР «Природа», издававшийся тогда в Ленинграде.

Кот Карп

Эта статья доступна в интернете, желающие могут прочитать ее целиком самостоятельно. («Природа», 1951, №12, с. 53–55). В ней академик Берг писал: «В нашей литературе до сих пор имеется очень мало сведений о биологии домашней кошки. Есть много видов диких кошек, но наиболее близки к домашней и, без сомнения, являются ее родичами два родственных друг другу вида: 1) европейская дикая, или лесная, кошка и 2) африканская, или степная, пятнистая кошка. Линней (1758) назвал домашнюю кошку Felis catus (по-латыни felis или feles — кошка, catus или cattus — кот). Следует иметь в виду, что Линней описал под этим именем форму домашней кошки с продольным узором из больших спиральных или подковообразных пятен на боках тела.

…Автор [академик Берг.— Прим. ред.] наблюдал кота по кличке Карп в возрасте трех лет и трех месяцев. По окраске и форме тела он удивительно напоминал дикого европейского кота (Felis silvestris), о чем можно судить, если посмотреть на изображение дикого европейского кота у Брема [А. Э. Брем. “Жизнь животных” в 5 т., М., 1937–1948.— Прим. ред.]. Приведенные факты позволяют, по-видимому, считать, что домашние кошки ведут начало от двух линий: одним родоначальником была, без сомнения, африканская дикая кошка, другим — европейская. Это тем более возможно, что Felis silvestris и F. ocreata [африканская, или степная, дикая кошка.— Прим. ред.] весьма близки как друг к другу, так и к домашней кошке. Майварт [Сент-Джордж Джексон Майварт “Кошка: Введение в изучение позвоночных животных”, 1881.— Прим. ред.] приводит случаи, когда в неволе было получено потомство от скрещивания дикой и домашней кошки. Дарвин в “Изменении животных” [“Изменение животных и растений в состоянии одомашнивания”, 1868.— Прим. ред.] ссылается на ряд авторов, говорящих о скрещивании домашней кошки с дикой. В Шотландии, сообщается здесь, встречаются домашние кошки, почти неотличимые от диких Felis silvestris, водящихся в лесах Шотландии (но это, возможно, не следствие скрещивания, а происходит от того, что здешняя домашняя кошка — прямой потомок дикой).

…Все вышеизложенное позволяет высказать предположение, что европейские домашние кошки происходят от европейской дикой кошки, подобно тому как африканские домашние — от африканских диких. В области Средиземного моря могли скрещиваться домашние кошки как европейского, так и африканского происхождения. В Азии родоначальником домашних кошек могли быть местные формы африканской дикой кошки, например Felis ocreata caudata.

…Весьма интересны некоторые особенности, которые наблюдаются в характере уже упоминавшегося кота Карпа. Этот представитель семейства кошачьих отличается своеобразными повадками, сходными до некоторой степени с повадками собаки. Он, подобно собаке, активно защищает своих хозяев от предполагаемого им “агрессора”. Карп, подобно собаке, на всю ночь располагается на полу у постели больного хозяина и так сидя (а не лежа) оберегает своего хозяина всю ночь, не смыкая глаз. В обычное время он этого не делает. Летом ходит по лесу за хозяином следом, подобно собаке, из дому и обратно, на протяжении нескольких километров. В остальном Карпу свойственны все обычные кошачьи повадки».

Из всего этого вытекают два вывода. Во-первых, кот Карп был не просто знакомым академика, а его личным домашним котом, иначе пришлось бы считать, что академик Берг по ночам сидел вместе Карпом в спальне кого-то из своих соседей по поселку, что представить себе трудно. Во-вторых, Лев Семенович Берг, основной специализацией которого была ихтиология, счел необходимым и важным разобраться в филогении советской домашней кошки и сообщить об этом максимально понятным народу языком.

Малые кошки

Родство домашней кошки с более крупными кошачьими хищниками никогда не вызывало сомнений, даже в доисторические времена, когда науки зоологии и в помине не было. В науке это было зафиксировано Карлом Линнеем в его «Системе природы». В ее считающимся сейчас классическим десятом издании 1758 года в семействе кошачьих числись семь родов: 1) лев, 2) тигр, 3) леопард, 4) барс, 5) ягуар (мексиканский тигр), 6) кошка, 7) рысь.

Кот у Линнея был только одного вида — Felis catus, то есть и дикий, и одомашненный были объединены в один вид. Но продолжалось это недолго. В 1775 году профессор ботаники и политики немецкого Университета Эрлангена-Нюрнберга Иоганн фон Шребер, бывший в свое время учеником профессора Линнея в Университете Уппсалы, выделил дикого кота в отдельный вид Felis silvestris (кот лесной). А в 1777 году профессор физики и ветеринарии Гёттингенского университета Иоганн Эркслебен в своей «Systema regni animalis per classes, ordines, genera, species etc.» («Систематика царства животных с помощью классов, отрядов, родов, видов и т. д.») возвел одомашненную кошку в видовой статус Felis catus domesticus, а всех Wilde Katzen (диких ее родичей) объединил в вид Felis silvestris.

Но было бы ошибкой думать, что тем самым наша обычная домашняя кошка получила окончательную прописку в науке с выдачей соответствующего удостоверения личности (или ID, или QR-кода, как сказали бы сейчас). Международная комиссия по зоологической номенклатуре (ICZN), специально созданная в 1895 году для «достижения стабильности и единообразия в научном наименовании животных», в 2003 году позволила наряду с названием вида F. silvestris Erxleben1777 использовать для дикой кошки и линнеевское название F. catus Linnaeus 1758. При этом было утверждено пять подвидов диких кошек: Felis silvestris subspecies silvestris (европейская дикая кошка), F. s. lybica (ближневосточная дикая кошка), F. s. ornata (среднеазиатская дикая кошка), F. s. cafra (африканская дикая кошка) и F. s. bieti (китайская пустынная кошка).

Дальше больше. В 2017 году IUCN SSC Cat Specialist Group — специализированная группа фелинологов Комиссии по выживанию видов (Species Survival Commission, SSC) Международного союза охраны природы (IUCN), в которую входят самые авторитетные ученые-фелинологи из 62 стран мира, представила свою версию семейства кошачьих из 14 родов, 41 вида и 77 подвидов кошек. При этом название вида домашней кошки в этой классификации было Felis catus, как у Линнея. Так, цикл пребывания нашей обычной кошки в науке протяженностью более двух с половиной веков завершился тем, с чего он начинался в 1758 году у Линнея.

В XIX веке семейство кошачьих сильно пополнилось за счет более подробного описания учеными ныне живущих его представителей и находок палеонтологами фоссилий кошек, вымерших тысячи и миллионы лет назад. Соответственно, усложнилась их таксономия. В 1817 году Григорий Иванович Фишер фон Вальдгейм выделил в семействе кошачьих подсемейство малых кошек. Готфельф фон Вальгейм из Лейпцигского университета вторую половину своей жизни провел в России, где стал Григорием Ивановичем и академиком, причем не только Императорской Санкт-Петербургской академии, но еще десятка европейских академий, в том числе немецких, уже как их иностранный член, и остался в истории науки в первую очередь как выдающийся энтомолог. Иными словами, и для него тоже, как для фон Шребера, Эркслебена, Берга, кошки были побочным объектом исследований. Такое отношение к кошкам было и остается, увы, тенденцией для большинства ученых-биологов, чьи имена ныне присутствуют в кошачьей таксономии: кошки не были их главной специализацией.

Большие кошки

Малые кошки помимо чисто анатомической особенности — наличия подъязычной кости — отличались от остальных кошачьих тем, что они не могли рычать и урчали на вдохе и выдохе, а остальные только на выдохе. Поначалу подсемейство малых кошек (Felinae) было единственным подсемейством в семействе кошачьих (Felidae). Но спустя век в классификации кошачьих подсемейств стало уже три: к малым кошкам добавились большие кошки (Pantherinae) и вымершие саблезубые (Machairodontinae). Про саблезубых котов написано много, реконструкция их внешности в натуральную величину действительно производит впечатление. Однако до сих пор в тени остается весьма интересный род саблезубых котов — гомотерии.

Они обитали в Евразии, Африке и Северной Америке со среднего плейстоцена (3–3,5 млн лет назад) до конца позднего плейстоцена (10 тыс. лет назад), то есть наши с вами далекие предки их успели застать. Фоссилии гомотерия откопал в 1826 году палеонтолог-любитель, ирландский капеллан Макэнери в кентской пещере. В этой карстовой пещере в английском графстве Кент в свое время была стоянка неандертальцев, и палеонтологов в первую очередь интересовали их останки, поэтому очередь до явно нечеловеческого скелета из этой пещеры дошла только через 20 лет, когда сэр Ричард Оуэн, один из самых знаменитых эволюционистов додарвиновского периода, описал по нему новый вид саблезубого кота.

Он дал ему название Homotherium latidens, что дословно с латыни переводилось как «тот же самый зверь, только широкоплечий». По мнению Оуэна, он был «тем же самым» саблезубым котом Смилодоном (Smilodon Lund1842), описанным Петером Лундом четырьмя годами ранее, только размером раза в полтора больше. Датский антрополог Лунд обнаружил его останки тоже в карстовой пещере, только в Бразилии, и искал там Лунд тоже останки наших предков, но нашел там лишь кости человекообразных обезьян и саблезубого кота. На сегодня описано полтора десятка видов гомотериев. Среди них есть и вид, обнаруженный Пьером Тейяр де Шарденом в карстовой пещере близ Пекина и описанный им в 1936 году, когда Тейяр де Шарден еще не погрузился окончательно в философию, а был неплохим палеонтологом и антропологом.

Гомотерии генетически действительно были теми же саблезубыми котами, но по внешности и образу жизни разительно отличались от них. Клыки у них были значительно короче, при закрытой пасти они не торчали наружу. Лапы были длиннее, а когти на них короче, необычно большие для кошачьих квадратные носовые ходы обеспечивали тело кислородом при длительном беге рысцой, более развитая зрительная область мозга свидетельствовала о дневном образе жизни, а короткая пяточная кость на задних лапах ограничивала прыгучесть гомотериев, характерную для кошек. Словом, это был котоволк, охотившийся стаями в угон, как волки, только вдвое их крупнее. Охотились котоволки на свинообразных парнокопытных, гигантских оленей, лошадей, бизонов, овцебыков, мамонтят и, надо думать, не пропускали Homo erectus, а потом и Homo sapiens, если те им попадались на открытом пространстве. Вымерли они во время позднечетвертичного вымирания мегафауны, особо жестокого к животным массой свыше 50 кг.

Но трогать ее не моги за ее малый рост!

К 70-м годам прошлого века классическая линнеевская таксономия семейства кошачьих приобрела законченную форму с подсемействами, родами, видами и подвидами и потихоньку пополнялась лишь описанием новых ископаемых видов кошачьих по мере их обнаружения палеонтологами. Что касается домашней кошки, то ничего принципиально нового к тому, что писал о ней академик Берг, не прибавилось. Но все в одночасье изменилось в 1980-е годы с появлением метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), позволявшего получать из следовых количеств фрагментов нуклеиновых кислот их концентрации, достаточные для ДНК- и РНК-анализа. И кошачья филогения и систематика начались словно с начала.

Ученые на основании исследования аутосомных маркеров и митохондриальной ДНК начали пересмотр классической линнеевской таксономии кошачьих, строя теперь развесистые филогенетические деревья-кладограммы и развешивая по их ветвям-кладам подсемейства, роды и виды кошек. На сегодня на разных побегах ветки подсемейства малых кошек этого древа висит то ли 36, то ли 39 видов/подвидов/пород нашей домашней кошки, и на очередных заседаниях своих международных рабочих групп молекулярные эволюционисты постоянно их перевешивают с ветки на ветку кладограмм, откусывая своим ДНК-секатором засохшие веточки-клады и по-мичурински прививая вместо них новые.

В апреле позапрошлого года уже упоминавшаяся выше IUCN SSC Cat Specialist Group Международного союза охраны природы опубликовала замечательный во всех смыслах этого слова документ «Small Cat Report» («Отчет о малых кошках»). Он свободно доступен в интернете, желающие могут его почитать сами. Начинается он с того, что «малые кошки получают значительно меньше внимания со стороны правительственных и неправительственных природоохранных организаций, а также научного сообщества по сравнению с большими кошками подсемейства Pantherinae. Биологическая и экологическая информация о многих видах малых кошек по-прежнему ограниченна, что, в свою очередь, означает нехватку надежных данных для проведения надлежащей оценки природоохранного статуса тех их видов, которые находятся под угрозой исчезновения. Информация, как правило, ограничена лишь небольшим числом исследований».

Далее специализированная кошачья группа МСОП благодарит своих добровольных помощников, присылающих ей информацию из научных публикаций, отчетов и своих сетей и просит их не обижаться, но постараться не повторять то, что давно и хорошо известно, и пользоваться общепринятой в фелинологии терминологией, для чего приводит словарь этих терминов и аббревиатур и краткий обзор-ликбез по эволюции семейства кошачьих. Демографический взрыв, в результате которого народонаселение Земли за полвека выросло почти вдвое, причем в основном за счет развивающихся стран, поставил под серьезную угрозу выживание ближайших диких родичей нашей обычной кошки, их идущее ускоренными темпами вымирание видно даже неспециалистам, пишущим об этом в МСОП.

Что же касается домашней кошки, то давно прошли времена, когда переселенцы в Сибири готовы были отдать дойную корову за кошку. Сейчас многие из этих кошек ловят мышей и душат крыс только инстинктивно, ради забавы, а не пропитания. Разведение дорогих пород кошек стало прибыльным бизнесом, а главная кошачья проблема сейчас чисто ветеринарная — лечение кошачьих болезней и предотвращение заражения их владельцев кошачьими инфекциями. Выходит, что все остальное, что надо знать о домашней кошке неученому народу, давным-давно изложил Карл Линней в «Системе природы» и повторил с природоохранным контекстом один из героев популярного советского фильма 1960-х годов в своей песенке: «У кошки четыре ноги, / Позади у нее длинный хвост... / Но трогать ее не моги / За ее малый рост, малый рост!».

Ася Петухова