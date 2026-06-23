Двойной агент в клетке

Среди множества молекул и путей регуляции, важных при развитии рака, выделяется путь с участием трансформирующего фактора роста бета (TGF-). Этот белок действует двояко: может как подавлять рост опухолей на ранней стадии, так и стимулировать их развитие и метастазирование на более поздних.

Трансформирующий фактор роста бета (TGF-)



Новое исследование ученых МФТИ показало, что работающая в связке с TGF- микроРНК (miR-16-1-3p) может одновременно замедлить и рост остеосаркомы, и ее способность образовывать метастазы. Это связано с ее действием на белок MDM2, который контролирует количество белка p53 — «стража генома». Новый результат важен для создания эффективных лекарств от редкого типа рака. Результаты опубликованы в журнале Molecular Therapy: Oncology. Исследование поддержано Российским научным фондом (грант №23-14-00220).

Среди злокачественных заболеваний выделяется остеосаркома, самая распространенная первичная (то есть не вызванная метастазами) опухоль костных тканей у подростков и молодых людей. До настоящего времени оставалось загадкой, как в развитии этого типа рака участвует белок TGF-, который, контролируя деление и дифференцировку большинства клеток, задействован в иммунном ответе, развитии рака, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других патологий.

Важным вкладом в понимание механизмов развития остеосаркомы стало исследование ученых Института биофизики будущего МФТИ, Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ и Института биофизики клетки РАН (Пущино). Ученые хотели выяснить, почему ранее попытки лечения с помощью TGF- дали противоречивые результаты: одни показали, что он подавляет рост клеток остеосаркомы, другие говорят о стимулирующем действии этого фактора на опухоль и ее метастазирование. С одной стороны, такие расхождения могут быть связаны с использованием разных экспериментальных моделей, на которых проверялись возможности лечения. С другой — это может объясняться двоякой ролью TGF- в канцерогенезе.

«Сложность терапии остеосаркомы во многом связана с двойственной природой сигнального пути TGF-. Дело в том, что TGF- играет двойную роль в процессе развития рака, функционируя как супрессор опухоли на ранних стадиях и приобретая опухолестимулирующие функции на более поздних стадиях развития онкологического заболевания. Эта функциональная двойственность представляет собой серьезную терапевтическую проблему: ингибирование опухолеобразующего механизма TGF- чревато потерей его способности подавлять рост опухолей на ранней стадии. До недавнего времени механизм и “переключатель”, меняющий характер TGF- сигнала, оставался неизвестным»,— объясняет Денис Кузьмин, руководитель проекта, директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ.

Положительные и отрицательные эффекты этого фактора связаны с определенными сигнальными путями — цепочками взаимодействующих друг с другом белковых молекул, обеспечивающих тонкую регуляцию внутриклеточных процессов. Именно изучение таких сигнальных путей открывает возможность управления процессом развития рака и создания новых лекарств — модуляторов сигнальных путей. Они помогут, например, включать нужные эффекты (в том числе пути TGF-) и выключать негативные.

В новой работе физтехи сосредоточились на так называемой сигнальной оси TGF- — MDM2. В ней помимо упомянутого фактора TGF- задействованы защищающий от новообразований белок p53 и контролирующий его белок MDM2, который представляет собой фермент E3 убиквитин-лигазу. Знаменитый «страж генома» p53 управляет делением клеток, участвует в ремонте ДНК и при необходимости запускает программируемую клеточную гибель, которая уничтожает поврежденные или злокачественно перерожденные клетки. Тем самым p53 защищает организм в целом от образования опухолей. При остеосаркоме нередко наблюдается избыток MDM2, что подавляет защитные функции p53 и способствует агрессивному поведению опухоли. MDM2 также может усиливать вызванную TGF- миграцию клетки и их качественные перестройки (эпителиально-мезенхимальный переход), тем самым увеличивая агрессивность опухоли.

Известно, что этот сигнальный путь контролируется некодирующими РНК (в том числе микроРНК) и понимание их роли может помочь в создании новой терапии. В отличие от матричной РНК эти небольшие молекулы не несут информации для синтеза белка, а регулируют активность генов за счет связывания и последующей деградации соответствующей им матричной РНК. В центре внимания ученых оказалась задействованная в том же пути микроРНК с названием miR-16-1-3р. Эта молекула работает в связке с MDM2 и TGF-, помогая «переключать» соответствующий сигнальный путь из состояния, благоприятного для развития и метастазирования опухоли в прямо противоположное состояние — помогающее лечению.

Ученые использовали в качестве модели линии клеток U2OS и KHOS, исходно выделенные из остеосаркомы человека. Оба типа клеток использовали как в исходном виде, так и с выключенным с помощью генного нокаута геном, кодирующим p53. Для изучения развития рака на молекулярном уровне привлекли широкий спектр методов современной биологии и ксенотрансплантационную in vivo модель на основе куриных эмбрионов. Оказалось, что противоположные эффекты TGF- пути объясняются состоянием белка MDM2 в конкретной клетке.

«Мы показали, что малая некодирующая РНК miR-16-1-3p, которая подавляет синтез MDM2, выступает в роли естественного тормоза всего негативного сигнала от TGF--MDM2 воздействия на р53 и склонности клеток к метастазированию. Искусственно повышая уровень этой микроРНК, мы смогли как бы “перенастроить” сигнал TGF-, что позволило подавить не только рост, но и метастазирование раковых клеток в усовершенствованной нами in vivo модели. Теперь, вместо того чтобы помогать раку распространяться, TGF- в присутствии микроРНК стал практически полностью останавливать деление и метастазирование опухолевых клеток, одновременно повышая их чувствительность к традиционной химиотерапии»,— рассказывает Сергей Леонов, основной исполнитель проекта, заместитель заведующего лабораторией персонализированной химиолучевой терапии Института биофизики будущего МФТИ.

В ходе экспериментов на клеточных линиях остеосаркомы и на модели куриного эмбриона исследователям удалось значительно замедлить рост опухоли и существенно подавить ее метастазирование, которое провоцирует сигнал только от TGF-. А клетки, обработанные miR-16—1-3p и TGF-1, стали в 13 раз чувствительнее к стандартному противораковому химиопрепарату цисплатину по сравнению с контролем. При этом использование одного TGF-1 не влияло на чувствительность опухоли к этому препарату.

Это открытие может лечь в основу новой терапевтической стратегии, при которой вместо тотального блокирования сложного сигнального пути появляется возможность управлять его сигналами с помощью малых некодирующих РНК. Такой подход, например, позволяет сохранить защитные эффекты TGF- сигнальной системы, одновременно лишая опухоль возможности расти и распространяться.

Подготовлено при поддержке Минобрнауки