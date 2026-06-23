Образование в эпоху ИИ

Даже самые современные модели искусственного интеллекта (ИИ) не обладают сознанием. Но они способны вполне успешно его имитировать во многих задачах, в первую очередь прикладных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сложность задач, с которыми ИИ справляется без участия человека, непрерывно растет, и чем сложнее они становятся, тем важнее для человека развиваться и учиться новому. В ближайшем будущем гораздо важнее будет уметь четко доносить свою мысль, ставить задачи, валидировать результаты, учиться и вообще мыслить системно, а не просто владеть определенными инструментами и навыками, будь то знание языков программирования или умение ретушировать фотографии. И конечно, необходимо будет наличие фундаментальных знаний в любой из областей, иначе придется принимать решения моделей ИИ на веру.

Если (или когда) появится некоторое искусственное сознание, мы вряд ли поймем это мгновенно, потому что формальных критериев того, что такое сознание, у нас, по сути, нет. Более того, если система идеально симулирует наличие всех свойств, присущих сознанию, с прикладной точки зрения разница не имеет принципиального значения.

ИИ в таком случае будет выступать в роли помощника и партнера: помогать быстрее разбираться в материале, проверять гипотезы и осваивать новое. Но само принятие решений и ответственность за них по-прежнему останутся задачей человека. Даже если система на основе ИИ будет принимать решения самостоятельно, ответственность лежит на тех, кто ее внедрил и наделил полномочиями, так же как работодатель отвечает за действия сотрудника, а родитель — за действия ребенка. На практике ИИ уже сегодня берет на себя рутинные задачи, но делает это скорее по прямому указанию человека, а не самостоятельно.

Неожиданным стало то, что в сфере искусственного интеллекта резко выросла ценность навыков, которые раньше считались второстепенными для IT и технической области в целом. В последние несколько лет люди увидели, насколько полезно уметь нормально выражать свои мысли — по-другому модели вас просто не поймут. И знания литературы, лингвистики, психологии внезапно оказались очень востребованы. Развитие и повсеместное внедрение методов ИИ сокращает разрыв между техническими специалистами и остальными: теперь ключевым становится не только умение «сделать», но и умение формулировать, объяснять и коммуницировать, ведь ИИ выступает в роли очень прилежного исполнителя.

Важнее же всего остается способность думать своей головой и понимать, что ты знаешь, чего ты не знаешь и где заканчивается твоя зона экспертизы. Именно это позволяет использовать ИИ осознанно, а не слепо полагаться на его ответы, а вообще говоря, и на ответы других людей. Среди дефицитных навыков эксперт выделяет способность признавать ограниченность собственных знаний и работать с этим.

В реалиях, где невозможно предсказать, какой навык останется актуальным, а какой устареет, фокус стоит делать на фундаментальных знаниях: физике, математике, биологии, истории, литературе, а уже потом смотреть на конкретные приемы, навыки или инструменты. И, конечно, использование ИИ в образовании не нужно запрещать — важно адаптировать образовательный процесс с учетом наличия ИИ как со стороны ученика, так и со стороны учителя. Нередко звучат утверждения, что скоро у каждого человека будет свой собственный ИИ-тьютор, который и учит, и подсказывает, и оценивает результат. Но в учебном процессе важно не только «чему учат», но еще и «как». И чтобы подать материал так, чтобы ученик заинтересовался, вдохновить, показать на собственном примере,— нужен человек, причем хороший преподаватель.

Внедрять ИИ в обучение нужно осторожно и с пониманием дела, он может как принести много пользы, так и навредить. Если выстроить процесс неправильно, это может привести к когнитивной лени, когда человек просто следует подсказкам и перестает думать самостоятельно. Одна из ключевых задач преподавателя — создавать «зону ближайшего развития», то есть ставить задачи, которые достаточно сложные, но сложные в меру. Чтобы ученик или студент был способен с ними справиться самостоятельно и продолжал учиться.

Не нужно заменять человека на ИИ, как и не стоит отказываться от помощи технологии. При правильном использовании ИИ становится одним из ключевых инструментов в обучении. Например, регулярно оценивать качество освоения материала на масштабе сотен человек без помощи ИИ было очень трудозатратно, и обычно для этого использовались тесты или контрольные с типовыми задачами. Сейчас же можно буквально задать каждому студенту уникальные вопросы с учетом его предыдущих ответов, почти как на устном экзамене. Образовательная система должна это учитывать и способствовать правильному использованию ИИ. Например, при оценивании учеников или студентов можно оценивать не только конечный результат работы, но и процесс, который к этому результату привел. Причем как для лучшего понимания уровня обучающихся, так и для выявления простого списывания у ИИ. Но даже с самыми современными технологиями не сравнится простой и проверенный способ проверки уровня знаний человека — устная беседа. Практические задания важны, но именно живое обсуждение позволяет понять, действительно ли человек разобрался в теме.

Нужно не запрещать ИИ, а учиться жить и работать вместе с ним. В долгосрочной перспективе, даже если ИИ научится принимать «99% решений правильно», за человеком, по мнению эксперта, останутся творчество и развитие. Эти сферы вряд ли поддаются автоматизации и формируют пространство, в котором человеческое мышление остается незаменимым.

Радослав Нейчев, преподаватель МФТИ, МГУ и ШАД, кандидат физико-математических наук