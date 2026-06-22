СКР начал проверку после смерти пассажира рейса Москва—Омск
Пассажир рейса Москва—Омск умер на борту самолета. Проводится доследственная проверка, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
Пассажир умер 20 июня во время полета на воздушном судне. Что стало причиной смерти, пока неизвестно. Проверка проводится по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).
По данным Telegram-канала 112, речь идет о 37-летнем Владимире Э. Мужчина якобы вел себя агрессивно: он с ножницами напал на пассажиров и ломился в дверь к пилоту. Пассажиры стянули его руки и ноги пластиковыми стяжками. Когда Владимир успокоился, его отпустили, однако после этого мужчина внезапно потерял сознание. Приехавшие после посадки медики констатировали его смерть.
Подобные инциденты, связанные с агрессивным поведением пассажиров на борту самолетов, не являются единичными. В январе 2024 года самолет из Сургута в Москву совершил экстренную посадку в Перми из-за 41-летнего агрессивного пассажира. Тогда пассажира направили на медицинское освидетельствование. Также в январе 2024 года в аэропорту Омска был задержан 42-летний авиапассажир рейса Москва – Омск, который занял чужое место и отказывался пересесть, агрессивно реагируя на замечания экипажа. В августе 2023 года 39-летний житель Кузбасса повредил кислородную систему самолета, летевшего в Кемерово. Он был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Случаи смерти пассажиров на борту самолетов также фиксировались ранее. Так, в августе 2025 года на рейсе S7 Абакан – Москва в туалете самолета было обнаружено тело 30-летнего пассажира, а в августе 2025 года 56-летний пассажир рейса Москва – Сочи потерял сознание и скончался на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии».