СКР начал проверку после смерти пассажира рейса Москва—Омск

Пассажир рейса Москва—Омск умер на борту самолета. Проводится доследственная проверка, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Пассажир умер 20 июня во время полета на воздушном судне. Что стало причиной смерти, пока неизвестно. Проверка проводится по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

По данным Telegram-канала 112, речь идет о 37-летнем Владимире Э. Мужчина якобы вел себя агрессивно: он с ножницами напал на пассажиров и ломился в дверь к пилоту. Пассажиры стянули его руки и ноги пластиковыми стяжками. Когда Владимир успокоился, его отпустили, однако после этого мужчина внезапно потерял сознание. Приехавшие после посадки медики констатировали его смерть.