«"Красная фурия" будет претендовать на титул»

Еще одну сенсацию на чемпионате мира по футболу подарила болельщикам сборная Кабо-Верде. После ничейного исхода с Испанией, команда островного государства не проиграла Уругваю. Встреча завершилась со счетом 2:2. Кроме того, неожиданный результат минувшей ночи, ничья Бельгийцев со сборной Ирана (0:0). Как развивались события на полях?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rebecca Blackwell, AP Фото: Rebecca Blackwell, AP

Абсолютная беспомощность бельгийцев в завершении атак порой удивляла, особенно если учесть, что они владели мячом 70% времени. Причем встречу с Ираном бельгийцы завершали в меньшинстве. Прямую красную карточку схлопотал Натан Нгой, который сначала сделал несуразную передачу своему вратарю, а потом сбил нападающего соперника, что бы тот не вышел один на один. Стоит сказать, что Иран еще в первом тайме забил гол, который отменили из-за офсайда и создал несколько очень опасных моментов. Футбольный эксперт, тренер Рашид Рахимов отмечал самоотдачу игроков этой команды:

«Мы слышим о том, с какими трудностями они сталкиваются: у них нет возможности оставаться после матчей, приезжать заранее, уровень подготовки тоже не самый высокий. Но когда я увидел их самоотдачу, то, как они борются за каждый мяч и отдаются игре, я подумал, что иранцы заслужили это очко».

Эта нулевая ничья оставила Бельгию лишь на третьем месте в группе G, Иран — второй, а на первую строчку вышел Египет, который, как и ожидалось, обыграл Новую Зеландию со счетом 3:1. Хотя новозеландцы забили первыми и вели в счете до 58-й минуты, концовка осталась за Египтом. Мохаммед Салах забил гол и сделал результативную передачу. Судьбу этой группы теперь решит третий тур. Не менее запутанная ситуация в группе Н, где возмутителем спокойствия стала команда Кабо Верде. Сначала она сыграла вничью с Испанией (0:0), а минувшей ночью умудрилась отобрать очки у Уругвая. Причем оказалась, что футболисты из островного государства могут играть не только в обороне, но и в атаке. В первом тайме Кевин Ленини из российского клуба «Краснодар» открыл счет со штрафного, и на поле начался праздник.

Но Уругвай пришел в себя очень быстро и еще до перерыва повел (2:1). После этого казалось, что сказка Кабо Верде завершена. Но какое-то помутнение рассудка заставило вратаря Уругвая Фернандо Муслеру выйти из ворот, и Элиу Варела свой шанс не упустил. Встреча так и завершилась вничью (2:2). И в группе Н пока на выход в play-off может претендовать даже Саудовская Аравия, которая хоть и уступила испанцам (0:4), но в третьем туре встречается как раз с Кабо Верде.

Испания — на первой строчке, и учитывая уровень футбола, который она показала в последнем матче, «Красная фурия» не только выйдет из группы, но и будет претендовать на титул — в это верят букмекеры. А футбольный эксперт Владислав Радимов на вопрос, может ли он представить Испанию чемпионом, ответил так:

«Вполне могу это представить. Если они будут прибавлять, если состав останется целостным и игроки, выходящие на замену, будут еще больше усиливать команду, то их вполне можно рассматривать как конкурентов ряду сборных, которые показали качественный футбол».

22 июня на чемпионате мира по футболу болельщиков ждет еще четыре матча. Все начнется в 20:00 встречей Аргентина—Австрия. Здесь, конечно, ждем новых свершений от Лионеля Месси, который после хет-трика в ворота Алжира претендует на звания лучшего бомбардира. Следующего противостояния — Франция—Ирак, которое стартует в полночь, в свободном доступе не будет. Эту встречу «Матч ТВ» предлагает посмотреть на платной основе, а вот игры Норвегия—Сенегал в 03:00 и Иордания—Алжир в 06:00 уже можно будет увидеть на федеральном спортивном телеканале совершенно бесплатно.

Владимир Осипов