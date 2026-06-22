Минобороны России заявило об ударах по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также по складам горючего для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, все объекты поражены.

В ведомстве отметили, что было поражено хранилище горючего на нефтебазе «Канцеровка» в Запорожской области. По данным ведомства, для удара по цели применялись беспилотники «Герань».

Кроме того, российские войска поразили места сборки и хранения беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских войск в 142 районах, сообщает Минобороны. Удар наносили с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракет и артиллерии.