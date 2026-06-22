ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров из-за топливного сговора
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении трех трейдеров. Ведомство выяснило, что организации заключали сделки при биржевых торгах, чтобы перепродавать бензин и дизтопливо по завышенным ценам. Об этом “Ъ” сообщила пресс-служба ФАС.
«ФАС выявила факты, которые подтверждают координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах. Заключение антиконкурентного соглашения направлено на получение дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам»,— уточнила пресс-служба.
Кроме того, ведомство поручило территориальным органам усилить контроль за продажей топлива для аграриев. ФАС направила «ТД «Нефтьмагистраль» и сети АЗС «Трасса» запрос о ценах на топливо и об объемах его реализации на АЗС. Компании должны предоставить отчет до 26 июня.
ФАС начала сотрудничество с цифровыми платформами, чтобы предотвратить спекуляции топливом. По данным ведомства, «Авито» скрыл объявления о торговле топливом, пока к этой категории не будут доработаны правила. На Ozon и Wildberries блокируют объявления о продаже бензина еще на этапе модерации, до появления на электронной витрине.
Внеплановые проверки нефтетрейдеров на оптовом рынке по признакам сговора проводятся ФАС на постоянной основе, о чем заявлял глава ведомства Максим Шаскольский. После выявления нарушений антимонопольного законодательства компаниям могут грозить штрафы, а иногда и уголовная ответственность. Например, для юридических лиц штрафы могут достигать до 50% начальной цены торгов, но не более 4% совокупной выручки, а для должностных лиц — до 50 тыс. рублей или дисквалификация до трех лет.
ФАС также ранее предупреждала крупных игроков топливного рынка, что необоснованное повышение цен со стороны компаний, занимающих доминирующее положение, будет расцениваться как нарушение антимонопольного законодательства. В качестве меры борьбы со спекуляциями ФАС обсуждала ужесточение правил торговли топливом на бирже, предлагая допускать к торгам только членов Национальной ассоциации участников товарного рынка.