«Займер» выплатит дивиденды за первый квартал 2026 года

Акционеры российской микрофинансовой организации «Займер» одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за первый квартал 2026 года в размере 4,36 руб. на бумагу, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели компания направит 436 млн руб., или 100% от чистой прибыли за отчетный период.

Купить акции «Займера» под дивиденды можно до 29 июня. Список тех, кто вправе получить выплату, сформируют до 30 июня. Номинальным держателям и профессиональным участникам рынка дивиденды выплатят до 14 июля, остальным акционерам — до 4 августа.

«Займер» специализируется на онлайн-кредитовании. В группу входят ПАО МКК «Займер», банк «Евроальянс», МКК «Селлер Капитал», МКК «Дополучкино», коллекторское агентство «Профи». ПАО «Займер» провело IPO на Мосбирже в апреле 2024 года. Основной акционер «Займера» (85,32%) — основатель компании Сергей Седов.