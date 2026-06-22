Годовое собрание акционеров Мосбиржи сорвалось из-за отсутствия кворума

Годовое собрание акционеров Московской биржи (MOEX: MOEX) не состоялось 22 июня из-за отсутствия кворума, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию-регистратора собрания. Новое собрание назначено на 25 июня.

Собрание должно было пройти дистанционно с возможностью заочного голосования. На нем, среди прочего, планировалось рассмотреть распределение прибыли по итогам 2025 года.

Ранее наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал выплату дивидендов по итогам 2025 года в 19,57 руб. на акцию. На выплату предлагалось направить 44,5 млрд руб., это примерно 75% чистой прибыли площадки по МСФО.