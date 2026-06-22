МСП не спешит кредитоваться

Бизнес не спешит за кредитами после снижения Центробанком ключевой ставки. Регулятор опустил базовый показатель девятый раз подряд, правда, на этот раз только на 25 базисных пунктов. Теперь ставка — 14,25%. Опрошенные “Ъ FM” предприниматели считают такие действия ЦБ недостаточными. Бизнесмены отмечают, что реализовать инвестпроекты можно, только если они почти мгновенно окупятся. Выступая на пресс-конференции, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в стране ускорился рост кредитования. По этой причине регулятор может взять паузу перед дальнейшим снижением ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Такая тактика ограничит развитие бизнеса, говорит гендиректор сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров:

«Конечно, если бы ставку снизили на 0,5 п. п. и это продолжалось регулярно, к концу года мы бы получили более комфортный уровень. Но пока ставка остается очень высокой, она сильно мешает развитию бизнеса и, по сути, не дает возможности запустить экономический рост. При этом есть и другие соображения. Если резко снизить ставку, триллионы рублей, лежащие на депозитах, могут выйти на рынок, и тогда инфляция снова ускорится — после чего ставку придется повышать обратно. Поэтому ситуация остается сложной: приходится действовать осторожно.

При высокой ставке развитие ограничено, и рассматриваются только проекты, которые гарантированно окупаются. Однако таких мало — уровень риска заметно вырос».

По данным ЦБ, к концу 2025 года отношение долга к прибыли до вычета налогов у крупнейших компаний достигло максимума со времен пандемии. Их общая годовая выручка составила 74 трлн руб. при совокупной задолженности в 48 трлн руб. При таком уровне ставок малый и средний бизнес не готов обращаться за кредитами. Настроения изменятся, если Центробанк возьмет курс на активное смягчение монетарной политики, уверен владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы:

«В целом для экономики это хорошо. Что касается гостиничной отрасли, это вряд ли окажет существенное влияние на активизацию инвестиционного климата, поскольку мы фиксируем серьезное падение гостепотока, то есть операционных доходов. По всей России, во-первых, не восстанавливается или очень медленно восстанавливается спрос со стороны въездного туризма — экспортная услуга у нас сильно буксует, иностранцев в стране мало. Это и влияние ситуации на Ближнем Востоке, и высокий рубль, из-за которого российские направления становятся дорогими.

Кроме того, нужно учитывать, что россияне активно выезжают за рубеж — те, у кого есть возможность и платежеспособный спрос, пользуются высоким рублем и улучшением логистических цепочек. В итоге импорт доминирует над экспортом, что негативно сказывается на операционных показателях. Конечно, есть и отдельные проблемы в Краснодарском крае. В целом внутренний туризм заметно ослабевает, что снижает привлекательность отрасли».

В ЦБ отмечают снижение индекса бизнес-климата в июне до значений конца 2022 года. При этом рыночная часть экономики продолжает охлаждаться, добавляют эксперты регулятора. Снижением ставки на 25 базисных пунктов ситуацию точно не исправить, поделился с “Ъ FM” основатель «Студии красоты Тимура Бегичева» Тимур Бегичев:

«Для малого бизнеса этот показатель лишь отражает сохраняющуюся тенденцию к адаптации к инфляционному давлению. Однако в практическом плане он не оказывает существенного влияния на текущие планы и стратегию развития. На сегодняшний день банковские кредиты и другие финансовые инструменты формально доступны, но фактически остаются очень дорогими. В таких условиях масштабирование и активное развитие бизнеса практически никто не рассматривает, особенно в beauty-сегменте, в котором работаю я и многие мои коллеги и знакомые.

По сути, сейчас это скорее возможность наблюдать за трендом. Если он продолжит усиливаться и приведет к изменениям со стороны банковского сектора, тогда бизнес сможет скорректировать свои действия.

В целом мы готовы к кредитованию и участию в долгосрочных проектах, но только при более приемлемых условиях финансирования».

Прогнозы ЦБ остаются умеренно оптимистичными. Например, регулятор сохранил прогноз по инфляции на этот год в диапазоне 4,5-5,5%. Однако Центробанк предупреждает, проинфляционные риски по-прежнему преобладают на среднесрочном горизонте. Банк России также допускает дефицит бюджета вплоть до 2029 года, поэтому готовится к более жёсткой монетарной политике, чем в базовом сценарии.

Леонид Пастернак