Белгородская область стала первой в Черноземье по уровню доходов населения

Лидером Черноземья в рейтинге регионов России по доходам населения по итогам 2025 года стала Белгородская область, занявшая 12-е место с показателем отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг 2,3. Доля населения за чертой бедности в регионе составила 4,1%, снизившись за год на 0,3 процентного пункта (п. п.). Такие данные приводят аналитики РИА «Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следом за Белгородской областью в Черноземье расположилась Орловская область — 17-е место (отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг — 2,2). Доля бедного населения в регионе составила 6,3% (снижение на 0,6 п.п.). Липецкая область оказалась на 20-й строчке (2,2) с показателем бедности 5,5% (снижение на 0,4 п.п.). Воронежская область (отношение — около 2) заняла 35-е место. За чертой бедности там находятся 4,9% жителей (снижение на 0,5 п.п.). Курская область расположилась на 41-м месте (показатель — 2) с долей бедных 5,8% (снижение на 0,5 п.п.). Замыкает шестерку регионов Черноземья Тамбовская область — 44-е место (1,9), где уровень бедности составляет 7,2% (снижение на 0,7 п.п.).

Исследование «РИА Рейтинг» основано на данных официальной статистики за 2025 год. В расчетах учтены медианные доходы и стоимость минимального набора товаров. Бедными считаются жители с доходами ниже официальной границы бедности.

Лидерами рейтинга стали Ненецкий автономный округ (отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг — почти 4), Ямало-Ненецкий автономный округ (тоже почти 4) и Чукотский автономный округ (3,7). Доля населения за чертой бедности в этих регионах составляет 5,8% (-0,6 п. п.), 3,3% (-0,2 п. п.) и 3,3% (-0,4 п. п.).

Аутсайдерами рейтинга стали Республика Ингушетия (1,1), Республика Тыва (1,3) и Карачаево-Черкесская Республика (1,3). За чертой бедности там находятся 24,3% (-1 п. п.), 18,6% (-1,4 п. п.) и 15,3% (-1,8 п. п.) жителей соответственно.

На прошлой неделе стало известно, что лидером Черноземья в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2025 года стала Воронежская область, занявшая по стране 16-е место с результатом 63,36 балла. Последнюю строчку в макрорегионе заняла Орловская область (62-я строчка в стране, 37,2 балла).

Кабира Гасанова