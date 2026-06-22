Все аэропорты московского авиаузла приостановили работу

В московских аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. Как правило, меры вводятся, когда в регионе действует режим беспилотной опасности.

С начала дня на подлете к Москве сбиты 84 беспилотника. По словам мэра Сергея Собянина, пострадавших и разрушений на земле при атаке нет.