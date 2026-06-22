Количество квот на ЭКО в Свердловской области увеличили до 3,2 тыс.

В 2026 году количество квот на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в Свердловской области увеличили с 2,7 тыс. до 3,2 тыс., сообщили в департаменте информационной политики региона. Также выделены квоты на 2,5 тыс. криопереносов.

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Благодаря увеличению числа процедур срок ожидания сократился, уточнили в департаменте. Если в 2013 году очередь на ЭКО доходила до полутора лет, то сейчас период ожидания не превышает одного месяца.

Как отметила заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий КДЦ «ОЗМР» Татьяна Снедкова, причинами бесплодия в семьях в равной степени являются женские и мужские факторы — примерно по 40%, еще в 20% случаев проблемы есть у обоих супругов.

С 2015 года в Свердловской области благодаря программе ЭКО родились более 11 тыс. детей.

За 11 месяцев 2025 года мамами с помощью ЭКО стали 932 жительницы Свердловской области. Программу ежегодно расширяют на 15%.

Анна Капустина