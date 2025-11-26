Почти тысяча свердловчанок стали мамами благодаря ЭКО с начала 2025 года

С начала 2025 года 932 жительницы Свердловской области стали мамами благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщили в региональном минздраве. В настоящий момент еще 1166 будущих мам ждут ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За первые 10 месяцев текущего года врачи Среднего Урала провели 2386 процедур ЭКО и 2187 криопереносов. Как сообщила министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, программа ЭКО в регионе ежегодно увеличивает показатели на 15%. С 2013 года, когда процедуры ЭКО стали доступны по ОМС, в Свердловской области родилось более 9 тыс. детей благодаря этой поддержке.

По ее словам, доступность ЭКО в Свердловской области значительно выросла: если в 2013 году ожидание процедуры составляло до полутора лет, то сейчас она становится доступной уже через несколько недель.

Полина Бабинцева