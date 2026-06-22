США заявили об ударе по судну наркоторговцев в Карибском море

Южное командование вооруженных сил США нанесло удар по судну в Карибском море. По данным американской разведки, на нем перевозили наркотики. Об этом ведомство сообщило на своей странице в X.

При атаке погибли два человека, еще шестерым удалось выжить. Командование уведомило Береговую охрану США для организации поисково-спасательной операции.

США наносят удары по судам предполагаемых наркоторговцев в Карибском море и в восточной части Тихого океана с сентября 2025 года. 12 июня американский президент Дональд Трамп заявил о ликвидации лидера венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua Эктора Растенфорда Герреро Флореса (псевдоним — Нино Герреро). По его словам, операция была скоординирована с властями Венесуэлы.