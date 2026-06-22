США заявили об ударе по судну наркоторговцев в Карибском море
Южное командование вооруженных сил США нанесло удар по судну в Карибском море. По данным американской разведки, на нем перевозили наркотики. Об этом ведомство сообщило на своей странице в X.
При атаке погибли два человека, еще шестерым удалось выжить. Командование уведомило Береговую охрану США для организации поисково-спасательной операции.
США наносят удары по судам предполагаемых наркоторговцев в Карибском море и в восточной части Тихого океана с сентября 2025 года. 12 июня американский президент Дональд Трамп заявил о ликвидации лидера венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua Эктора Растенфорда Герреро Флореса (псевдоним — Нино Герреро). По его словам, операция была скоординирована с властями Венесуэлы.
США начали активно бороться с наркотрафиком в международных водах Карибского моря и восточной части Тихого океана с сентября 2025 года. Эти действия являются частью операции «Южное копье», которую США объявили в ноябре 2025 года с целью борьбы с наркокартелями в Западном полушарии и защиты от наркотерроризма. Президент США Дональд Трамп считает эту миссию смертельно серьезной.
В рамках этой операции с сентября 2025 года США регулярно наносят удары по судам, которые, по данным разведки, перевозят наркотики. Всего за этот период были убиты около 200 человек, включая экипажи судов. Эти действия сопровождаются развертыванием военных кораблей и авианосных групп США в регионе, что вызывает обеспокоенность у властей Венесуэлы. Бывший глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что «Западное полушарие больше не является безопасным убежищем для наркотеррористов» и что военные будут относиться к наркокартелям как к террористам, преследуя и уничтожая их.