В Самаре приостановили работу общественного транспорта из-за ракетной опасности

Работа наземного общественного транспорта в Самаре приостановлена в связи с объявлением ракетной опасности днем. Об этом сообщила городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Дети, которые на данный момент находятся в детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия»,— говорится в сообщении.

Ракетная опасность была объявлена в Самарской и Ульяновской областях днем в понедельник, 22 июня. В регионах включили сирены.

Георгий Портнов