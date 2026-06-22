Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской и Ульяновской областях объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена в Самарской и Ульяновской областях днем в понедельник, 22 июня. В регионах включили сирены. Об этом сообщили региональные власти.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Граждан призывают укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами и не подходить к окнам. Тех, кто находится на улице или в транспорте, призывают направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Информация предоставляется по телефону 112.

Георгий Портнов