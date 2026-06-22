Курс доллара на Forex превысил 74 руб. впервые с начала июня

Курс доллара на рынке Forex вырос на 1,45% — до 74,01 руб., свидетельствуют данные торгов к 12:12 мск. В последний раз курс американской валюты на Forex превышал 74 руб. 8 июня 2026 года.

Курс евро к тому же моменту прибавлял 1,31%, торгуясь на уровне 84,8 руб. Курс юаня составлял 10,9 руб. (+1,38%).

Аналог курса доллара на Мосбирже (USDRUB_TOM) по состоянию на 11:49 достигал 74,15 руб. Рост составил 0,36 руб. к закрытию предыдущего дня.