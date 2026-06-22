«Поверхностная и вопиющая»

Переговоры с Ираном, которые, по задумке, должны были закрепить внешнеполитическую победу Дональда Трампа, обнажили серьезный внутриполитический раскол в США. Заключенный с Тегераном меморандум оказался под огнем сразу с нескольких флангов — от демократов до ключевых фигур собственного лагеря президента. Даже ближайшие соратники президента — от госсекретаря Марко Рубио и главы Пентагона Пита Хегсета до республиканских «ястребов» в Сенате — публично или кулуарно сочли оглашение чрезмерной уступкой Ирану и растратой накопленных рычагов давления. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Дональд Трамп во время церемонии вручения Медалей Почета в Белом доме (18 июня 2026 года)

Фото: Jacquelyn Martin, AP Президент Дональд Трамп во время церемонии вручения Медалей Почета в Белом доме (18 июня 2026 года)

Фото: Jacquelyn Martin, AP

Переговоры между США и Ираном во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом прошли в Швейцарии в воскресенье, 21 июня. Встреча состоялась через несколько дней после подписания президентом США Дональдом Трампом меморандума, который предусматривает 60-дневный срок для определения параметров ядерной программы Ирана и достижения окончательного соглашения.

Американские медиа описывают прошедший раунд переговоров как очень краткий, отмечая нервный старт, де-факто сорванный на фоне публичных угроз президента Дональда Трампа и ответной жесткой линии Тегерана.

Но главное — его окружению больше всего не понравилось то, о чем президент США договорился с иранской стороной.

Как сообщает Axios, некоторые из ближайших членов команды Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио, военного министра Пита Хегсета и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, выразили обеспокоенность по поводу достигнутых договоренностей.

Детали их озабоченностей издание не привело.

Сложное отношение к сделке оказалось и в Конгрессе. Ожидаемо на президента обрушились демократы. В частности, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выступил с резкой критикой, заявив, что «США оказались в худшем положении из-за некомпетентности Трампа, его эго и неспособности прислушиваться к фактам».

Но, пожалуй, самой болезненной для Трампа стала реакция однопартийцев. The Hill отмечает, что заявления разочарованных сенаторов-неоконсерваторов варьировались от резкой оценки соглашения как «худшей внешнеполитической ошибки за десятилетия» до документа, «не соответствующего» заявленным целям и интересам США.

Ключевые опасения некоторых из ближайших союзников Трампа на Капитолийском холме связаны с тем, что соглашение предоставляет Ирану значительные экономические возможности для восстановления при минимальных ответных уступках.

«У меня есть опасения, что отдельные положения этой сделки движутся в неверном направлении»,— заявил Fox News председатель сенатского комитета по разведке сенатор-республиканец Том Коттон. Он признал, что президент «заслуживает похвалы за то, что сделал Иран слабее, чем он был за десятилетия». Но «нужно убедиться, что мы не растрачиваем рычаги влияния, которые мы создавали на протяжении шести лет».

Другие сенаторы-республиканцы высказали схожие оценки, утверждая, что соглашение предоставляет Ирану немедленные послабления в сфере нефтяных доходов, а также предусматривает усилия по разморозке $24 млрд иранских активов и созданию фонда восстановления Ирана в размере $300 млрд.

«История показывает, что передача миллиардов долларов теократическим фанатикам, которые хотят нас уничтожить,— исключительно плохая идея»,— приводит Reuters слова сенатора-неоконсерватора из Техаса Теда Круза. Он также заподозрил, что президент «получает плохие советы и отправка миллиардов долларов Ирану — ошибка».

Другой ближайший соратник Трампа, сенатор Линдси Грэм, в воскресенье и вовсе заявил, что, по его мнению, предварительная сделка между США и Ираном «провалится» и следующим шагом будут новые удары по Ирану.

«Если дипломатический путь через меморандум не сработает, тогда придется идти к войне или к иной форме принуждения»,— сказал Грэм в эфире CBS News. Грэм предположил, что в случае провала сделки Трамп снова «возьмет Ормузский пролив под контроль силой», а в ответ на действия «Хезболлы» против Израиля в Ливане нанесет новые удары по Ирану.

Республиканец также раскритиковал создание фонда на $300 млрд на восстановление Ирана. Ранее он сравнивал его с «планом Маршалла для послевоенной Германии при сохранении власти нацистов».

Еще один республиканец — председатель комитета Сената по вооруженным силам сенатор Роджер Уикер — буквально высмеял идею создания фонда для Ирана: это «заставило бы выплаты Ирану по соглашению Обамы 2015 года (в рамках ядерной сделки.— “Ъ”) выглядеть сущими копейками».

К слову, позиция одного из главных архитекторов «ядерной сделки» Барака Обамы, бывшего советника по национальной безопасности Сюзан Райс, была очень близка к республиканцам-ястребам. Госпожа Райс раскритиковала меморандум Трампа с Ираном, назвав в эфире ABC News соглашение «поверхностным» и «вопиющим», поскольку «в этом шатком двухстраничном меморандуме о взаимопонимании заранее предоставлено слишком много уступок».

«Я выступаю против этой войны, потому что это была глупая война, и было очевидно, что, начиная глупую войну, которую все предыдущие президенты благоразумно избегали, вы в итоге получите либо плохие, либо еще худшие результаты»,— заявила Райс. Более того, по ее мнению, «Иран теперь понял, что может использовать Ормузский пролив, чтобы в любой момент брать нас и мировую экономику в заложники». Она полагает, что с таким соглашением в администрации «рискуют потерять все свои козыри» и, хотя меморандум и завершает войну, он оставляет США в худшем положении.