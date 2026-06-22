Беспилотник ударил по автобусу в Белгородской области

В Краснояружском районе Белгородской области FPV-дрон ударил по автобусу на трассе Красная Яруга — Вязовое. Погиб водитель. Об этом сообщает оперштаб региона в Telegram.

Мужчину доставили в районную больницу в тяжелом состоянии, где он скончался от полученных ранений. Транспорт поврежден, уточнили в оперштабе.

В том же районе, в селе Илек-Пеньковка, дрон ударил по предприятию, повреждены окна и входная группа в одном из корпусов. При сбросе взрывного устройства повреждения получила кровля частного дома.

В поселке Октябрьский Белгородского района при атаке FPV-дрона повреждены кузов и заднее стекло автомобиля. В селе Красный Октябрь при детонации беспилотника поврежден фасад частного дома. В Грайворонском районе, в селе Мощеное, при ударе БПЛА разбиты окна в частном доме. В селе Гора-Подол повреждены остекление, фасад и забор коммерческого объекта. В селе Замостье дрон сдетонировал во дворе — повреждены крыши частного дома и хозпостройки. В Валуйском районе, в поселке Уразово, беспилотник атаковал объект торговли — разрушена крыша. В Шебекинском районе, в селе Бершаково, при атаке дрона загорелся грузовой автомобиль, пожар уже потушили.