Беспилотник ударил по автобусу в Белгородской области
В Краснояружском районе Белгородской области FPV-дрон ударил по автобусу на трассе Красная Яруга — Вязовое. Погиб водитель. Об этом сообщает оперштаб региона в Telegram.
Мужчину доставили в районную больницу в тяжелом состоянии, где он скончался от полученных ранений. Транспорт поврежден, уточнили в оперштабе.
В том же районе, в селе Илек-Пеньковка, дрон ударил по предприятию, повреждены окна и входная группа в одном из корпусов. При сбросе взрывного устройства повреждения получила кровля частного дома.
В поселке Октябрьский Белгородского района при атаке FPV-дрона повреждены кузов и заднее стекло автомобиля. В селе Красный Октябрь при детонации беспилотника поврежден фасад частного дома. В Грайворонском районе, в селе Мощеное, при ударе БПЛА разбиты окна в частном доме. В селе Гора-Подол повреждены остекление, фасад и забор коммерческого объекта. В селе Замостье дрон сдетонировал во дворе — повреждены крыши частного дома и хозпостройки. В Валуйском районе, в поселке Уразово, беспилотник атаковал объект торговли — разрушена крыша. В Шебекинском районе, в селе Бершаково, при атаке дрона загорелся грузовой автомобиль, пожар уже потушили.
Атаки беспилотников, в том числе FPV-дронов, на Белгородскую область, граничащую с Украиной, являются регулярными и приводят к жертвам среди мирного населения, а также разрушениям объектов инфраструктуры и транспортных средств. За прошедшие сутки (по состоянию на 2026-06-22) Белгородская область подверглась массированным атакам, где было выпущено не менее 45 беспилотников и 18 боеприпасов по девяти муниципалитетам. Это привело к повреждениям семи частных домов и шести автомобилей, а также ранениям среди мирных жителей.
За прошедшие сутки 11 муниципалитетов Белгородской области были атакованы 99 беспилотниками и 14 боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), что привело к гибели одного мирного жителя и ранению ребенка. Также были повреждены 25 домов и 19 автомобилей. Случаи атак дронов на движущиеся автомобили и гибели водителей фиксировались ранее на автодорогах Белгородской области, включая трассы "Белгород — Шебекино — Волоконовка" и в других населенных пунктах региона. Зафиксированная атака на автобус ранее (по состоянию на 2026-01-23) в Грайворонском округе привела к ранениям пяти мирных жителей. В целом с начала 2026 года в регионе погибли 57 мирных жителей и 487 человек получили ранения.