Фэшн-рынок меняет привычное

Россияне стали реже обновлять гардероб, а фэшн-рынок теряет клиентов и закрывает офлайн-точки. В первом квартале выручка локальных марок выросла лишь на 5-7%, но исключительно за счет повышения цен, говорится в исследовании Data Insight. Как смену поведения считывают ритейлеры? И сколько тратят москвичи на одежду?

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В 2026 году на российский рынок не вышло ни одного зарубежного бренда. Хотя анонсы были от китайских, турецких марок и игроков из стран СНГ. Но все они отложили планы по экспансию. Только этот пункт подсвечивает серьезные проблемы фэшн-ритейла. При высоких затратах выручка снижается, клиенты меньше покупают одежду и обувь. А цены растут: от 10% до 40 % год к году в зависимости от бренда. Но уже понятно, что выживут не все, считает сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Павел Люлин:

«Год начался под знаком переосмысления стратегий и оптимизации розничных сетей. Этим сейчас занимается значительная часть фэшн-ритейла: Gloria Jeans, Ostin, Zolla, «Спортмастер» и многие другие. Причем делают они это не от хорошей жизни. Существенного роста продаж на рынке нет — потребители постепенно перетекают в онлайн-каналы. При этом отдельные игроки чувствуют себя относительно уверенно. Например, Lime, некоторые бренды Melon Fashion Group и Henderson демонстрируют более устойчивые результаты.

Я не думаю, что торговые сети массово закроются, поскольку людям по-прежнему необходимо покупать одежду. Кроме того, без офлайн-магазинов практически невозможно полноценно развивать и укреплять бренд. Однако формат розницы будет меняться: магазинов, вероятно, станет меньше, а их площади сократятся. В то же время часть наиболее слабых игроков рынка будет вынуждена закрыться».

Потребители недовольны высоким ценником локальных марок. Те, кто решил сдержать прайс, перейдя на бюджетные ткани, в итоге не выиграли, а вообще растеряли клиентов, говорят собеседники “Ъ FM”. Маржинальность упала практически у всех, говорит президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Татьяна Белькевич:

«С изменением налогообложения в первую очередь отреагировали производства — порядка 40% российских предприятий. Самый большой удар пришелся на юг России. Многие перенесли свои производства ближе к центру — в Москву и Московскую область. Здесь очень сильно повышается стоимость услуг. Рынок ищет новые ниши.

Покупателей стало приходить гораздо меньше. Задача — продать больше.

Идет расширение ассортимента на торговых точках. В прикассовой зоне появляются дополнительные товары: Gloria Jeans начала развивать косметическое направление, Sokolov, помимо ювелирных изделий, выпускает БАДы. Таким образом повышается средний чек покупателя».

Тренд на осознанное потребление фэшн-игроки упаковали в капсулы и лимитированные коллекции. Клиенты отказались от импульсивных покупок, но стали чаще приходить за готовым гардеробом, говорит гендиректор ООО «Дримс Ритейл» Владимир Колесников:

«У нас рост опережает темпы роста рынка. Мы этого достигаем не за счет сокращения ассортимента, а за счет расширения аксессуарной линейки: добавляем кожгалантерею, сумки мы активно планируем развивать, а также обувь. Это позволит еще лучше формировать готовые решения и давать больше поводов прийти на сайт и в магазин. Определенная лимитированность выпуска также является элементом позиционирования. В осенне-зимнем сезоне средний чек выше, но сейчас он составляет порядка 18 тыс. руб.».

В премиальном сегменте средний чек покупки в Москве 160 тыс. руб. летом, а зимой — 230 тыс. руб., и это если учитывать только покупателей-мужчин. Они более избирательны и консервативны, чем дамы, замечает директор модного дома Raschini Сергей Викулин:

«Расходы в среднем на гардероб считаем по сезону, для этого вполне достаточно, в районе 1 млн руб. Если мы говорим про премиальную, тем более люксовую мужскую одежду, таких производств в России практически нет. Максимум, чего можно достичь, — это более-менее устойчивого среднего уровня. В Пскове есть хорошая фабрика, в Нижнем Новгороде. Вероятность выхода нового бренда на рынок достаточно низкая.

Порог входа в этот бизнес с каждым годом становится выше и выше — €3 млн. Риски, конечно, несоизмеримы. Но есть и прибыль: если раньше мы могли зарабатывать до 30-40% в год, то сейчас, дай бог, если удается выйти хотя бы на 10% к концу года».

По данным аналитиков «Чек Индекс», тренд на уменьшение потребления продолжится, особенно в офлайне. В торговых центрах снова начнется ротация арендаторов. А фэшн-ритейл будет активнее развиваться в онлайне, считают опрошенные “Ъ FM” аналитики. Но тут придется конкурировать с маркетплейсами.

Аэлита Курмукова