Посидите пока в бетоне

Средняя стоимость отделки новой офисной недвижимости в Москве по итогам мая составила 170,6 тыс. руб. за 1 кв. м, рост в годовом выражении — 22%. К увеличению стоимости отделочных работ привели дефицит ремонтных бригад и повышение налоговой нагрузки. В результате девелоперы все чаще предлагают к покупке и аренде помещения в новых бизнес-центрах без отделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Стоимость отделки офисных помещений в Москве в мае подорожала на 22% год к году, до 170,6 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали в Manufaqtury. Это более чем в четыре раза выше уровня средней инфляции, которая в мае составила 5,31% в годовом выражении, согласно Росстату. В Pridex оценивают удорожание отделки в 15%, в West Wind Group — в 20%, до 160 тыс. руб. за 1 кв. м.

Основные причины роста не удорожание материалов, а дефицит квалифицированных рабочих и инженеров, рост стоимости подрядных работ и увеличение стоимости инженерных систем, поясняет партнер Nikoliers Игорь Темнышев.

Рынок столкнулся с сокращением доступных бригад и ростом стоимости их привлечения, что повышает не только прямые затраты, но и риски по срокам, добавляет он. В первом квартале этого года заказчики вдвое чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года предлагали частичную занятость строителям и ремонтникам, отмечают в «Авито Подработке». По данным сервиса, плиточники вновь стали лидерами среди самых высокооплачиваемых работников с частичной занятостью — на этой позиции доход достигал 135,6 тыс. руб. в месяц. Для сравнения: в марте средняя начисленная заработная плата в России увеличилась на 14,4% год к году, до 112,7 тыс. руб., следует из данных Росстата.

Еще одной причиной существенного роста стоимости отделки офисов стала адаптация рынка к повышению налоговой нагрузки: хотя оно и произошло в начале этого года, эффект в полной мере проявился только сейчас, отмечает управляющий партнер Pridex Александр Алейников. Многие подрядчики являются индивидуальными предпринимателями, и снижение порога освобождения от НДС существенно сказалось на ценообразовании их услуг, поясняет он.

Наиболее активный рост стоимости отделки, на 33–34%, наблюдается в премиальных офисах, говорит партнер NF PM Вадим Тимохин.

В первую очередь дорожает инженерия, включая системы вентиляции и кондиционирования, электроснабжения, автоматизации и другие инженерные решения, формирующие значительную часть затрат на ремонт современного офиса, соглашается коммерческий директор West Wind Group Елизавета Ильюхина. В таких условиях капитальные расходы на отделку не хочет нести никто: ни девелоперы, ни арендаторы, отмечает директор направления по развитию офисной недвижимости ГК ФСК Марина Гордеева. Из-за дорогого проектного финансирования и высокой инфляции девелоперы не берут на себя риски, связанные с отделочными работами, подтверждает гендиректор Manufaqtury Ольга Володина.

Сегодня практически весь рынок новых офисов представлен помещениями «в бетоне», за исключением крупных штаб-квартир, строящихся под конкретного пользователя, отмечает Ольга Володина. В бизнес-центрах класса А, введенных в эксплуатацию с начала года, 92% площадей составляют офисы «в бетоне», подтверждает директор управляющей компании Stone Office Ирина Севалкина. Девелоперам стало невыгодно строить бизнес-центры под аренду, им выгодно сразу продать объект с черновым ремонтом, отмечает заместитель директора в офисном департаменте Remain Максим Кузьмин.

Все большее количество девелоперов предлагают выполнение отделки под заказ для конкретного покупателя как дополнительную услугу, говорит руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Большинство компаний при переезде в новые здания просят включать отделку в ставку аренды, чтобы разделить платеж на несколько лет, добавляет Марина Гордеева. В ближайшие несколько лет структура предложения не изменится — 97% офисных площадей, ожидаемых к вводу до конца 2030 года, также представлены без отделки, отмечает Ирина Севалкина.

Дарья Андрианова