Пять населенных пунктов подтоплено в Забайкалье из-за разлива малых рек

В Забайкальском крае из-за интенсивных осадков в Чернышевском округе произошел резкий подъем уровня воды в малых реках Белый Урюм, Жипкос и Агита. В результате, по информации регионального ГУ МЧС России, в пяти населенных пунктах — Аксеново-Зиловское, Букачача, Ульякан, Бушулей и Бухта — оказались подтопленными три жилых дома, 46 приусадебных участков, на которых проживают 147 человек, включая 32 несовершеннолетних.

Кроме того, подтопленными оказались два участка дорог местного значения общей протяженностью 3 км. На территории Чернышевского муниципального округа действует режим повышенной готовности. В населенных пунктах организовано наблюдение за уровнем воды, ведется отсыпка защитных сооружений. Всего к ликвидации последствий привлечено 45 человек и 20 единиц техники.

По данным правительства Забайкальского края, на четырех участках региональных дорог из-за паводка ограничено движение транспорта в Чернышевском, Петровск-Забайкальском и Хилокском округах.

Региональное ГУ МЧС России также информирует, что 23 июня на реках Шилка и Хилок возможен выход воды на пойму вблизи сел Кокуй и Ливнево. На реках Нерча, Куэнга и Витим рост уровня может привести к подтоплению дорог и приусадебных участков в селах Бородинское и Неляты.

Влад Никифоров, Иркутск