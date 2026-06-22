Пять населенных пунктов подтоплено в Забайкалье из-за разлива малых рек
В Забайкальском крае из-за интенсивных осадков в Чернышевском округе произошел резкий подъем уровня воды в малых реках Белый Урюм, Жипкос и Агита. В результате, по информации регионального ГУ МЧС России, в пяти населенных пунктах — Аксеново-Зиловское, Букачача, Ульякан, Бушулей и Бухта — оказались подтопленными три жилых дома, 46 приусадебных участков, на которых проживают 147 человек, включая 32 несовершеннолетних.
Кроме того, подтопленными оказались два участка дорог местного значения общей протяженностью 3 км. На территории Чернышевского муниципального округа действует режим повышенной готовности. В населенных пунктах организовано наблюдение за уровнем воды, ведется отсыпка защитных сооружений. Всего к ликвидации последствий привлечено 45 человек и 20 единиц техники.
По данным правительства Забайкальского края, на четырех участках региональных дорог из-за паводка ограничено движение транспорта в Чернышевском, Петровск-Забайкальском и Хилокском округах.
Региональное ГУ МЧС России также информирует, что 23 июня на реках Шилка и Хилок возможен выход воды на пойму вблизи сел Кокуй и Ливнево. На реках Нерча, Куэнга и Витим рост уровня может привести к подтоплению дорог и приусадебных участков в селах Бородинское и Неляты.
Паводки в Забайкальском крае не являются редким явлением, и региональные власти регулярно сталкиваются с необходимостью введения особых режимов. Например, в 2024 году губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручал объявить режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в нескольких районах, включая Карымский, Приаргунский, Шилкинский, Могойтуйский, Борзинский и Чернышевский. За год до этого, в 2023 году, из-за подтопления дороги регионального значения 11 населенных пунктов в Сретенском районе оказались отрезанными от транспортного сообщения, что также привело к введению режима ЧС.
В целом, МЧС России прогнозирует, что в 2026 году ситуация с паводками в некоторых федеральных округах, включая Сибирский и Дальневосточный, будет более сложной, чем в предыдущем. Множество регионов Сибири, как и Забайкалье, заранее готовятся к «большой воде», проводя превентивные мероприятия, такие как подрыв льда на реках и подготовка пунктов временного размещения для возможной эвакуации населения. Обилие снега и значительное промерзание почвы создают напряженную паводковую ситуацию.