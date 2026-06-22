Во Владимирской области эвакуировали три дома из-за падения БПЛА
В городе Гусь-Хрустальном упал БПЛА. С места ЧП эвакуированы жители трех многоквартирных домов, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
По словам губернатора, эвакуацию провели «в целях безопасности», никто не пострадал. «Ситуация под контролем. На месте работают оперативные службы»,— добавил господин Авдеев.
Минобороны России о сбитых над Владимирской областью дронах пока не сообщало.
Падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их обломков — регулярно происходят во Владимирской области, а также в других российских регионах, таких как Московская, Курская, Белгородская, Воронежская, Калужская, Смоленская и другие. Это приводит к введению режимов чрезвычайной ситуации, повреждениям инфраструктуры, возгораниям и эвакуации жителей. Например, в мае 2025 года губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал о падении БПЛА в Александровском районе, повредившем забор и поленницу. В июне 2026 года он же информировал о возгораниях на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах после налета БПЛА. В декабре 2024 года в Петушинском районе также были сбиты дроны, вызвавшие небольшие возгорания вне жилой зоны. В мае 2026 года БПЛА атаковали инфраструктуру Владимирской области, вызвав пожар на площади около 800 кв. м без пострадавших.