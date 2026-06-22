Во Владимирской области эвакуировали три дома из-за падения БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

Падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их обломков — регулярно происходят во Владимирской области, а также в других российских регионах, таких как Московская, Курская, Белгородская, Воронежская, Калужская, Смоленская и другие. Это приводит к введению режимов чрезвычайной ситуации, повреждениям инфраструктуры, возгораниям и эвакуации жителей. Например, в мае 2025 года губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал о падении БПЛА в Александровском районе, повредившем забор и поленницу. В июне 2026 года он же информировал о возгораниях на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах после налета БПЛА. В декабре 2024 года в Петушинском районе также были сбиты дроны, вызвавшие небольшие возгорания вне жилой зоны. В мае 2026 года БПЛА атаковали инфраструктуру Владимирской области, вызвав пожар на площади около 800 кв. м без пострадавших.