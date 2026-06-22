В День строителя в Екатеринбурге выступит группа Uma2rman

Хедлайнером общегородского празднования Дня строителя 8 августа станет группа Uma2rman в Историческом сквере Екатеринбурга, сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В программе запланированы развлекательные зоны, мастер-классы для детей и взрослых, выставка строительной техники на проспекте Ленина. Дополнительно состоятся соревнования операторов спецтехники. В рамках праздника по специальным билетам от профессиональных объединений разыграют два автомобиля Lada Vesta. На главной сцене выступят музыканты из Екатеринбурга и других городов, а финальной точкой станет шоу группы Uma2rman. Вход на площадки праздника свободный.

С 2023 года День строителя в столице Урала проходит в центре города и привлекает более 150 тыс. зрителей и участников, что делает его крупнейшим профессиональным праздником страны по числу гостей.

Мария Игнатова