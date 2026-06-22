Мурашко назвал долю отечественных медизделий для экстренной помощи

Более 85% медицинских изделий для экстренной помощи в России — отечественного производства. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в обращении к участникам форума «Обращение медицинских изделий "НОВАМЕД-2026"».

«В вопросах экстренной помощи сегодня линейка отечественных производимых медицинских изделий составляет более 85% от потребности»,— сказал господин Мурашко (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что в России зарегистрировано 57 медицинских изделий с использованием искусственного интеллекта. Министр отметил, что этого недостаточно, и призвал российских разработчиков предлагать в том числе комплексные решения в этой области.

За 2025 год в России было зарегистрировано 3,5 тыс. медицинских изделий, сообщил господин Мурашко. Роскомнадзор за прошлый год выявил около 1,9 млн некачественных медицинских изделий. Изменения внесены более чем в 7 тыс. регистрационных досье. По словам министра, для борьбы с незаконным оборотом медизделий в России вводят систему маркировки. Сейчас производители обязаны маркировать 13 видов медизделий, еще 13 — участвуют в эксперименте.