На АЗС в Амурской области перестали заливать бензин в канистры
В Амурской области жители не могут купить топливо, чтобы залить его в канистры. Об этом в понедельник сообщает информационное агентство Amur.life.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
О проблеме в редакцию пишут жители разных населенных пунктов Приамурья. Амурчане рассказывают, что бензин и дизтопливо на заправках разных сетей, в том числе ННК и Роснефти, отказываются отпускать даже в специальные канистры для топлива. Люди не могут приобрести топливо для генераторов, газонокосилок, спецтехники.
«На заправке нам ответили: нельзя, распоряжение сверху. Мы попросили это распоряжение. Нам ничего не предоставили. И я нигде официального документа не нашла»,— рассказала жительница села Ивановка.
«На ряде территорий действительно действуют временные ограничения на отпуск топлива в канистры. По информации топливных компаний, такие меры направлены на предотвращение спекуляций и недопущение искусственного ажиотажа среди населения. При этом заправка транспортных средств осуществляется в штатном режиме — приобрести топливо для автомобилей можно без ограничений, до полного бака",— прокомментировали «Ъ» в министерстве ЖКХ Амурской области.
Ограничения на розничную продажу топлива, в том числе запрет на его отпуск в канистры, уже применялись в различных регионах России, включая Крым и Севастополь, а также Московскую и Ярославскую области. Эти меры часто связывают с предотвращением спекуляций, снижением ажиотажного спроса и стабилизацией поставок на внутреннем рынке, хотя иногда причиной называются атаки беспилотников или перебои с логистикой и ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. В Крыму и Севастополе подобные ограничения вводились после августовских перебоев с топливом в конце 2025 года, когда ситуация с бензином АИ-92 и АИ-95 обострилась, и топливо отпускали с лимитом до 30 литров в одни руки или по талонам. Спустя месяц ситуация стабилизировалась, и лимиты были сняты.
В сентябре 2025 года в Приамурье уже приостанавливала продажу популярных марок бензина (АИ-92, АИ-95 и АИ-98) крупная сеть независимого оператора из-за сезонного роста спроса, повышения закупочных цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и сложностей логистики. При этом власти Амурской области сообщали о создании месячного запаса и стабильной ситуации с топливом, подчеркивая, что дефицит зачастую носит локальный характер и не затрагивает крупные вертикально интегрированные компании. Однако, представители независимых АЗС отмечают, что им иногда невыгодно продавать топливо в розницу из-за высокого оптового рынка и что объемы топлива идут на экспорт, так как это выгоднее для нефтяных компаний.