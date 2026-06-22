На АЗС в Амурской области перестали заливать бензин в канистры

В Амурской области жители не могут купить топливо, чтобы залить его в канистры. Об этом в понедельник сообщает информационное агентство Amur.life.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О проблеме в редакцию пишут жители разных населенных пунктов Приамурья. Амурчане рассказывают, что бензин и дизтопливо на заправках разных сетей, в том числе ННК и Роснефти, отказываются отпускать даже в специальные канистры для топлива. Люди не могут приобрести топливо для генераторов, газонокосилок, спецтехники.

«На заправке нам ответили: нельзя, распоряжение сверху. Мы попросили это распоряжение. Нам ничего не предоставили. И я нигде официального документа не нашла»,— рассказала жительница села Ивановка.

«На ряде территорий действительно действуют временные ограничения на отпуск топлива в канистры. По информации топливных компаний, такие меры направлены на предотвращение спекуляций и недопущение искусственного ажиотажа среди населения. При этом заправка транспортных средств осуществляется в штатном режиме — приобрести топливо для автомобилей можно без ограничений, до полного бака",— прокомментировали «Ъ» в министерстве ЖКХ Амурской области.

Анна Яшина, Благовещенск