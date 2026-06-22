У лекарств замедлился прием

Российские фармпроизводители столкнулись с задержками при рассмотрении заявок на включение препаратов в Реестр российской промышленной продукции (РРПП). С 1 июля 2026 года запись в РРПП станет единственным подтверждением российского происхождения лекарственных средств для участия в госзакупках и если заявки не успеют рассмотреть до этой даты, продукция локальных компаний автоматически будет считаться иностранной, что лишит их льгот на гостендерах. В Минпромторге причиной затягивания сроков называют ошибки, допускаемые заявителями в документах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо Ассоциации фармпроизводителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС; объединяет, в частности, «Активный компонент», Biocad, «Генериум», «Герофарм», «Фармстандарт») заместителю главы Минпромторга РФ Екатерине Приезжевой с просьбой ускорить процесс включения их препаратов в РРПП. Как говорится в обращении, сейчас в Минпромторге скопилось несколько сот актов экспертизы Торгово-промышленной палаты (ТПП), которые ждут рассмотрения: эти документы необходимы для включения продукции в РРПП.

Для бизнеса задержки при рассмотрении заявок включения их продукции в РРПП критичны, поскольку с 1 июля 2026 года именно запись в реестре будет подтверждать российское происхождение и степень локализации лекарств при госзакупках.

С наличием препарата в РРПП будет связано получение наиболее действенных мер господдержки, в частности ценовых преференций в рамках механизма «второй лишний». Это правило предполагает, что при торгах заказчик должен будет отклонить заявку от иностранного производителя, если есть предложение от российской компании. Режим будет действовать с 1 июля 2026 года для части препаратов из списка стратегически значимых. Вступление этой меры в силу уже не раз переносили.

Производители, чьи препараты не будут включены в РРПП на момент тендера, окажутся в заведомо неравных конкурентных условиях: продукция автоматически будет считаться иностранной, говорится в письме АФПЕАЭС. Только у пяти компаний—членов ассоциации на рассмотрении остаются 160 заявок, причем по большинству из них срок проверки (десять рабочих дней) уже истек, говорится в письме.

Вопрос о включении препаратов в РРПП может рассматриваться дольше года. Задержки возникают также на более раннем этапе — при модерации заявок на внесение препаратов в каталог государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

«Герофарм», например, запустил процедуру включения своих препаратов в реестр еще летом прошлого года, но часть документов до сих пор на рассмотрении, поясняет “Ъ” директор по взаимодействию с органами власти компании Дмитрий Нахамчен. Но такая ситуация не у всех: вице-президент по связям с госорганами «Фармасинтеза» Евгений Орачевский говорит, что проблем с ГИСП в компании не испытывают. Но стадию внесения препаратов в РРПП, на которую жалуется АФПЕАЭС, фармпроизводитель пока не проходил.

Учитывая риски для производителей при госзакупках, АФПЕАЭС просит замглаву Минпромторга Екатерину Приезжеву «дать поручение профильному департаменту министерства обеспечить неукоснительное соблюдение десятидневного срока рассмотрения актов экспертизы ТПП РФ, а также принять меры к скорейшей обработке накопленного массива заявок для предотвращения сбоев в работе ГИСП». В «Герофарме» рассчитывают, что за неделю, оставшуюся на рассмотрение заявок, руководство Минпромторга выделит дополнительный ресурс для оперативного решения вопроса.

В ТПП на запрос “Ъ” не ответили.

В Минпромторге сообщили “Ъ”, что при проверке заявлений от компаний выявляется ряд ошибок, допускаемых самим заявителем.

«Зачастую ошибки имеют циклический характер и негативно влияют на срок рассмотрения заявлений»,— отмечают в министерстве. Там добавили, что все заявители проинформированы о наиболее типичных ошибках, допускаемых в документах производителями.

Виктория Колганова